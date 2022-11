Hogwarts Legacy: Neues Gameplay-Video zeigt Charakter-Editor, Kämpfe und Hogwarts

Hogwarts Legacy: Der Charakter-Editor vorgestellt

Von Hufflepuff in die Hogwarts-Welt

Das Kampfsystem von Hogwarts Legacy

Nach Releaseverschiebung jetzt auf Kurs

Zauberstäbe raus, es gibt neues Material zu Hogwarts Legacy. Entwickler Avalanche Software zeigte in einem Livestream eine ausführliche Gameplay-Präsentation des Rollenspiels.Der frische Einblick in das Open World-Abenteuer legt den Fokus vor allem auf den Charakter-Editor. Zusätzlich gibt es eine kleine Tour durch Hogwarts selbst und ihr dürft sehen, wie die Kämpfe in Hogwarts Legacy im Kern ablaufen werden.Im ersten Teil der Gameplay-Präsentation geht es erst einmal jedoch um euren eigenen Charakter in Hogwarts Legacy. Zu Beginn des Spiels legt ihr dessen Aussehen in einem passenden Editor fest. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen über 20 verschiedenen Voreinstellungen, die ihr im Nachhinein ein Stück weit ändern könnt.Unter anderem könnt ihr die Gesichtsstruktur, Hautfarbe, Frisur, Haarfarbe, Augen- und Augenbrauen-Farbe und Gesichtsdetails beeinflussen. Extrem detaillierte Änderungen, wie etwa die Nasen- oder Ohrengröße, lassen sich aber nicht vornehmen. Auch die Körpergröße und das Gewicht eures Charakters lässt sich nicht verändern.Nachdem Aussehen müsst ihr noch die Stimme festlegen. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen zwei Grundstimmen, die sich höher und niedriger von der Stimmlage her einstellen lassen. Außerdem legt ihr einen Namen fest und entscheidet anschließend noch, ob ihr euch eher als Hexe oder Zauberer seht. Letzteres könnt ihr unabhängig vom Aussehen eures Charakters treffen.Die Wahl eures Hogwarts-Hauses findet übrigens nicht im Charakter-Editor statt. Das passiert also erst später im Spiel, sobald ihr vermutlich in Hogwarts ankommt und den Sprechenden Hut aufsetzen müsst.Die Präsentation verlegt das Geschehen anschließend in den Gemeinschaftsraum von Hufflepuff, der natürlich passenderweise in einem überwiegend gelblichen Farbton gehalten ist. Bei der Gestaltung haben sich die Entwickler sehr an der Vorlage orientiert, weshalb ihr bei Hufflepuff vor allem starke Naturlemente wiederfindet. In den anderen Häusern dominieren wiederum Wind (Ravenclaw), Feuer (Gryffindor) und Wasser (Slytherin).Vom Gemeinschaftsraum aus, gibt es anschließend einen kleinen Rundgang durch Hogwarts. Unterwegs könnt ihr dabei verschiedenen Sammelgeständen nachjagen, mit anderen Schülern und Lehrern sprechen, sowie eigenständig auf Erkundungstour gehen – schließlich sind manche Geheimnisse ziemlich gut versteckt.Im letzten Teil der Präsentation geht es um das Kämpfen in Hogwarts Legacy. Im magischen Duellier-Club von Hogwarts erklären die Entwickler, dass ihr mit dem R2- oder RT-Button auf dem Controller Standardangriffe ausführt. Haltet ihr hingegen die Taste gedrückt, könnt ihr anschließend einen von vier zuvor festgelegten Zaubern mithilfe der ABXY- bzw. X-Kreis-Dreieck-Viereck-Buttons abfeuern.In Kämpfen könnt ihr somit Standardangriffe und spezielle Zauber miteinander kombinieren, um Gegner in die Luft zu schleudern und ihnen dann viel Schaden zuzufügen. Dabei seid ihr übrigens nicht für immer auf vier zusätzliche Zauber eingeschränkt, sondern könnt bis zu 16 verschiedene Zauber halten.Wie viele andere Spiele musste auch Hogwarts Legacy in diesem Jahr eine Verschiebung hinnehmen . Mittlerweile befindet sich das Rollenspiel aber in den finalen Zügen der Entwicklung, denn bis zum Release dauert es jetzt nicht mehr allzu lang.Am 07. Februar 2023 wird Hogwarts Legacy für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist auch angekündigt, aber bislang noch ohne Termin.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer