Hogwarts Legacy: Neues Gameplay heute Abend im Livestream

Hogwarts Legacy: Gameplay mit Charakter-Editor und Kämpfen





Your next adventure in the wizarding world is coming soon. On November 11th, experience a brand new look at #HogwartsLegacy during a gameplay showcase hosted on https://t.co/t4mVCPgVlo and https://t.co/LDoBiUGomX pic.twitter.com/beM2Bz68gZ



— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2022

Nach Releaseverschiebung jetzt auf Kurs

Zauberstäbe raus, es gibt bald neues Material zu Hogwarts Legacy. Am heutigen Abend, dem 11. November, präsentiert Entwickler Avalanche Software einen speziellen Showcase.Die Präsentation beginnt ab 19:00 Uhr und soll einen frischen Einblick in das kommende Open-World-Abenteuer gewähren. Gezeigt wird der neue Showcase sowohl auf YouTube als auch auf Twitch Wie lange die Präsentation zu Hogwarts Legacy ausfällt, wollten die Entwickler bisher nicht verraten. Es wird jedoch mehr als nur ein kurzer Trailer sein. In einem Tweet erklärt das Team, dass neben einer kleinen Tour durch Hogwarts der Fokus auf dem Charakter-Editor liegen wird.Darüber hinaus soll es einen ersten Blick auf das User-Interface geben und eine Einführung in das Kampfsystem. Einen kleinen Teaser zum Gameplay-Showcase gibt es bereits auf Twitter:Durch den Livestream führen neben James Whitehead vom YouTube-Kanal XpectoGO übrigens auch Alan Tew, Chandler Wood und Boston Madsen.Wie viele andere Spiele musste auch Hogwarts Legacy in diesem Jahr eine Verschiebung hinnehmen . Mittlerweile befindet sich das Rollenspiel aber in den finalen Zügen der Entwicklung, denn bis zum Release dauert es jetzt nicht mehr allzu lang.Am 07. Februar 2023 wird Hogwarts Legacy für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist auch angekündigt, aber bislang noch ohne Termin.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer