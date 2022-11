Hogwarts Legacy: Haus und Zauberstab können schon vor Release ausgesucht werden

Hogwarts Legacy: So findet ihr jetzt schon euer Haus heraus

Exklusive Boni für Hogwarts Legacy

Am 7. Februar 2023 trudelt bei allen zukünftigen Zauberschülern endlich der gewünschte Brief aus Hogwarts ein: Dann erscheint nämlich das sehnlich erwartete Hogwarts Legacy.Eine der ersten Amtshandlungen, nachdem die bekannte Schule für Magie ihre Pforten geöffnet hat, ist natürlich die Zeremonie mit dem sprechenden Hut, bei der ihr in eines der vier Häuser gesteckt werdet. Wer nicht erst im Februar wissen will, ob er in Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw landet, kann das Prozedere aber schon jetzt hinter sich bringen.Auf Wizarding World , der offiziellen Website vom Harry Potter-Franchise, könnt ihr die Zeremonie nämlich jetzt schon abschließen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch dort zu registrieren, und mithilfe der Beantwortung einiger simpler Fragen herauszufinden, in welches der vier Häuser ihr dem sprechenden Hut zufolge gehört.Auch euren individuellen Zauberstab könnt ihr auf diese Weise bereits jetzt herausfinden. Folgt ihr dann den Anweisungen auf der offiziellen Website und verbindet euren Wizarding World- mit eurem Warner Bros Games-Account, könnt ihr die Ergebnisse der Haus- und Zauberstabzeremonie in Hogwarts Legacy übertragen, wenn das Spiel am 7. Februar für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series X | S und den PC erscheint – die Switch-Fassung hat aktuell noch keinen Termin.Wer sich in den dunklen Künsten auskennt, kann die Hausauswahl natürlich auch nach seinen Vorstellungen manipulieren: Seid ihr unzufrieden mit der Zuordnung, erstellt ihr vor der Verbindung eurer Accounts einfach einen neuen Account bei Wizarding World und führt die Zeremonie erneut durch – so lange, bis ihr in eurem Wunschhaus gelandet seid.Falls ihr eure Accounts verbindet und euch dann mit dem entsprechenden WB-Account bei Hogwarts Legacy einloggt, werdet ihr nicht nur in das zuvor bestimmte Haus eingeordnet und bekommt den entsprechenden Zauberstab zugeteilt, sondern erhaltet auch exklusive Boni. Neben einer vogelähnlichen Maske springt für eure Mühen auch eine Robe in den Farben eures Hauses heraus.Dass viele Zauberschüler ihre Reise in die digitale Welt von Harry Potter am liebsten schon gestern angetreten hätten, zeigen auch die diesjährigen Game Awards . Dort ist Hogwarts Legacy nämlich als „Most Anticipated Game“ nominiret und gesellt sich damit zu anderen potenziellen Highlights am Horizont wie Final Fantasy 16 Starfield und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer