Hogwarts Legacy: Brandneues Gameplay im Showcase schon morgen

Hogwarts Legacy: Showcase-Event am 14. Dezember zeigt Besenreiten & mehr





Another journey into the wizarding world awaits. On December 14th, join @AvalancheWB and Community Guest Host @imbensnow for a second #HogwartsLegacy gameplay showcase. pic.twitter.com/WMwCShMXAa



— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 12, 2022

Zum nahenden Harry Potter-Abenteuer Hogwarts Legacy wollen uns die Entwickler von Avalanche bereits morgen mit brandneuem Gameplay-Material im Zuge eines hauseigenen Showcase-Events versorgen.Dies verkündet Publisher Warner Bros. gemeinsam mit dem Studio über den offiziellen Twitter-Account des Titels. Dabei sollen uns nicht nur brandneue Spielszenen gezeigt werden, sondern auch einige frische Features von Hogwarts Legacy erwarten uns.Schon am morgigen Mittwoch, dem 14. Dezember, will Avalanche Software den Hype weiter ankurbeln und uns im Rahmen des angekündigten Showcase-Events ein paar erste Eindrücke davon verschaffen, wie sich das Besenreiten und das fortgeschrittene Kampfsystem in Hogwarts Legacy anfühlen soll. Außerdem bekommen wir eine Einführung in den Raum der Wünsche (englisch: Room of Requirement) versprochen.Community Guest Host Benjamin Snow wird durch das Programm führen, welches ab 19 Uhr deutscher Zeit live übertragen wird. Dabei stehen gleich verschiedene Plattformen zur Auswahl, denn sowohl auf dem Kanal der Entwickler auf Twitch , aber auch auf YouTube könnt ihr das Spannung versprechende Showcase zu Hogwarts Legacy verfolgen.Bei aller Vorfreude auf das Besenreiten, wird Quidditch in Hogwarts Legacy wohl leider nicht gespielt. Dafür bekommen wir im bereits vor wenigen Wochen veröffentlichten Gameplay-Material allerhand Infos zu den Kämpfen, dem Charakter-Editor sowie Schloss Hogwarts selbst . Und, besonders cool: Euer Haus sowie euren Zauberstab könnt ihr für Hogwarts Legacy bereits vor dem Release bestimmen , wenn ihr es schon jetzt kaum noch aushalten könnt, zu erfahren, was euch der sprechende Hut wohl rät...