Hogwarts Legacy: Artbook zum magischen Schulbesuch ist jetzt vorbestellbar

Hogwarts Legacy: Das steckt alles im Artbook

Zwei Preise: Welches ist das „richtige“ Hogwarts Legacy-Artbook?

Bald ist es endlich soweit: Am 10. Februar können anstrebende Zauberschüler ihren Hogwarts-Brief aus dem Postkasten fischen und zumindest digital die berühmte Akademie für Magie bereisen.Weil die Versionen für die Xbox One und die PlayStation 4 erst am 4. April erscheinen und die Nintendo Switch-Fassung mit dem 25. Juli 2023 noch länger auf sich warten lässt, können sich betroffene Spieler immerhin ein kleines Trostpflaster gönnen: Das Hogwarts Legacy Artbook ist nämlich ab sofort vorbestellbar und erscheint zeitgleich mit dem Spiel am 10. Februar.Hierzulande bekommt ihr dasArtbook am leichtesten über Amazon: Der 252-Seiten dicke Wälzer ist rund 32 Zentimeter hoch und braucht damit durchaus ein wenig Platz in eurem Bücherregal. Am besten ihr platziert das gute Stück griffbereit, schließlich soll es Harry Potter-Fans vor allem mit seinem Inhalt überzeugen.Besonderen Fokus legt man dabei auf die Entstehungsgeschichte von Hogwarts Legacy und will interessierten Spielern einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen bieten. Exklusive Interviews mit den Entwicklern sollen diesem Unterfangen genauso dienen wie bisher ungesehene Konzeptzeichnungen und Illustrationen.Die zeigen natürlich nicht nur die verschiedenen Orte des Spiels, wie Hogsmeade, Gringotts oder die Zauberschule selbst, sondern auch die vielen Charaktere, die Hogwarts Legacy bevölkern. Abgerundet soll das Kompendium dann mit Infos zum Magie-System werden, das die Entwickler bereits in einigen Trailern präsentierten.Wer auf Amazon nach dem Hogwarts Legacy Artbook sucht, stößt verwirrenderweise allerdings auf zwei Ausgaben, die sich hinsichtlich Cover und Seitenzahl zwar gleichen, aber unterschiedliche Release-Termine und Preise aufweisen: Eine Version soll am 10. Februar erscheinen und 46,99 Euro kosten, die andere werde erst am 16. Februar veröffentlicht und soll mit 35,99 Euro ganze 11 Euro günstiger sein.Um herauszufinden, welche der beiden die richtige sein sollte, hilft ein Blick auf die offizielle Website von Simon & Schuster , zu dem der für das Artbook verantwortliche Tochterverlag Insight Editions gehört. Als Erscheinungstermin wird hier der 10. Februar genannt, preislich soll der Wölzer mit 50 US-Dollar zu Buche schlagen, was die knapp 47 Euro deutlich realistischer erscheinen lässt.Auch ein Vergleich der ISBN-Nummern zeigt, dass die teurere Variante offenbar die offizielle ist – sehr zum Leidwesen der Fans natürlich. Wie es zu der seltsamen Dopplung kommt und ob es sich bei der günstigeren Version beispielsweise um ein anderes Produkt mit falsch angegebenen Daten handelt, bleibt unklar.