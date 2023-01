Hogwarts Legacy: Protestwelle auf Steam wenige Wochen vor Release

Hogwarts Legacy: Fans rufen über Steam-Tags zum Boykott auf

Schon in wenigen Wochen ist es so weit: Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für den PC, die PS5 sowie für die Xbox Series-Konsolen. Doch kurz vor dem Start kämpft Steam mit Protesten.Bereits in der Vergangenheit äußerten sich einige Fans kritisch gegenüber dem heißersehnten Harry Potter-Titel. Nun wird sogar zum Boykott von Hogwarts Legacy aufgerufen und wie zuvor stehen die kritischen Äußerungen der Buchautorin J.K. Rowling dabei im Fokus.Auf eine eher subtile Art und Weise wollen aufgebrachte Harry Potter-Fans einem erfolgreichen Start von Hogwarts Legacy Steine in den Weg legen. Mit eigens erstellten Steam-Tags schießen sie gegen den Open World-Titel aus dem Hause der Avalanche Studios und zwingen Valve so zum Eingreifen.So fand man zwischenzeitlich Schlagworte wie "Transphobie" oder ähnliche Begriffe, die auf die verwerfliche Einstellung der Harry Potter-Schöpferin schließen lassen, auf der Shop-Seite von Hogwarts Legacy vor. Nachdem Valve diese gelöscht hatte, traten die verärgerten Steam-Nutzer noch einmal mit etwas umschreibenderen Tags wie "NSFW", "Psychologischer Horror" oder dem Begriff "Kapitalismus", der sich auf die rücksichtslose Ausschlachtung der Marke beziehen dürfte, nach. Mittlerweile wurden aber auch jene vom Plattformbetreiber entfernt.J.K. Rowling machte in jüngerer Vergangenheit immer wieder durch ihr kontroverses Gedankengut, welches sie auf Twitter mit ihren Followern teilte, auf sich aufmerksam. Darin zielte sie vor allem auf Anhänger der LGBTQ+ Community und insbesondere deren transsexuellen Anteil. Zwar soll die Autorin nicht direkt an den Erlösen von Hogwarts Legacy beteiligt sein , allerdings dürfte sie aufgrund ihrer Markenrechtsanteile auch so am Gewinn beteiligt werden.Währenddessen gibt es aber auch noch weitere News rund um das nahende Fantasy-Abenteuer zu berichten. So steht beispielsweise seit kurzer Zeit fest, dass sich das Release von Hogwarts Legacy auf der PS4, der Xbox One sowie der Nintendo Switch um einige Wochen verzögern soll.Darüber hinaus sind die Systemanforderungen, die Hogwarts Legacy an euren PC stellt , bereits seit Wochen bekannt. Und brandaktuell wurde bekannt gegeben, dass Shaun of the Dead-Schauspieler Simon Pegg dem eher unbeliebten Schulleiter Phineas Black seine Stimme in Hogwarts Legacy leihen wird.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer