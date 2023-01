Hogwarts Legacy: Zwei Grafikmodi für PS5 und Xbox Series X | S bestätigt

Hogwarts Legacy: Performance oder schickere Grafik

Release im Februar – aber nicht für alle Plattformen

Wenige Wochen vor dem Release von Hogwarts Legacy verrät Publisher Warner Bros. nach und nach weitere technische Details zum Rollenspiel im Universum von Harry Potter. Dieses Mal im Fokus: Die Konsolenversion.Immerhin erscheint Hogwarts Legacy nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Sowohl auf der Sony- als auch auf der Microsoft-Konsole wird es zwei verschiedene Grafikmodi geben, zwischen denen Spieler frei entscheiden können.Demnach könnt ihr auf der PlayStation 5 und Xbox Series X | S entweder den "Fidelity Mode" für Hogwarts Legacy auswählen, der eine Bildwiederholrate von 30 anstrebt. Im Fidelity Mode werden zudem voraussichtlich einige Grafikdetails hochgeschraubt, auch wenn der Beitrag auf der Support-Webseite von Warner Bros. nicht weiter ins Detail geht.Als Alternative gibt es noch einen "Performance Mode", der 60 FPS bieten soll. Im Gegenzug werden jedoch ein paar grafische Optionen reduziert, um ein flüssiges Spielerlebnis zu ermöglichen. Ob darüber hinaus noch weitere Grafikmodi auf den Konsolen unterstützt werden, ist derzeit nicht bekannt.Dafür aber wird immerhin von Anfang an Variable Refresh Rate (VRR) unterstützt. Wer seine Konsole an einen Fernseher oder Monitor mit VRR-Unterstützung anschließt, kann Hogwarts Legacy im VRR-Modus spielen und erlebt dadurch ebenfalls ein flüssigeres Spielgefühl.Angesichts der zunehmenden Infolage rund um Hogwarts Legacy ist klar: Der Release steht kurz bevor. Am 10. Februar erscheint das Rollenspiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Wer hingegen über keinen leistungsstarken Computer oder eine aktuelle Konsole verfügt, der muss sich noch etwas länger gedulden.Für die PlayStation 4 und Xbox One wird Hogwarts Legacy erst im April veröffentlicht werden . Auf der Nintendo Switch wird der Release sogar erst im Juli stattfinden. Immerhin lässt sich bereits jetzt im Vorfeld sowohl das präferierte Haus als auch der eigene Zauberstab festlegen Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer