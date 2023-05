Hogwarts Legacy: Alle Infos zum Spiel zusammengefasst - zum Release der PS4-& Xbox One-Version *Update*

Hogwarts Legacy: Die wichtigsten Informationen zum Rollenspiel

Wann ist der Release von Hogwarts Legacy?

Welche Editionen gibt es?

Welche Inhalte sind PlayStation-exklusiv?

Wie sehen die Systemanforderungen und Grafikmodi aus?

Um was geht es in der Story von Hogwarts Legacy?

Wie spielt sich das Zauberer-Rollenspiel?

Wie steht es um Multiplayer, DLCs und Mikrotransaktionen?

Vollversion von Hogwarts Legacy

Reittier Thestral

Kampfarena der Dunklen Künste

Kosmetikset der Dunklen Künste

Vollversion von Hogwarts Legacy in der Deluxe Edition

Lebensgroßer, schwebender Zauberstab der Alten Magie mit einem Buchsockel

Steelcase

Kosmetischer Kelpieumhang im Spiel

Die Collector's Edition von Hogwarts Legacy gibt es nur für die Konsolen – und kostet stolze 300 Euro.

Exklusive PlayStation-Inhalte für Hogwarts Legacy

Systemanforderungen für Hogwarts Legacy

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-6600 (3,3 GHz) oder AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz)

Intel Core i5-6600 (3,3 GHz) oder AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz) Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 4GB oder AMD Radeon RX 470 4GB

Nvidia GeForce GTX 960 4GB oder AMD Radeon RX 470 4GB Arbeitsspeicher: 16 GB

16 GB DirectX Version: 12

12 Speicherplatz: 85 GB HDD

85 GB HDD zusätzliche Informationen: SSD (bevorzugt), HDD (unterstützt), 720p/30 FPS, niedrige Grafikeinstellungen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) oder AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) oder AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A770

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A770 Arbeitsspeicher: 16 GB

16 GB DirectX Version: 12

12 Speicherplatz: 85 GB SSD

85 GB SSD zusätzliche Informationen: SSD, 1080p/60 FPS, hohe Grafikeinstellungen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz)

Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz) Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti oder AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher: 32 GB

32 GB DirectX Version: 12

12 Speicherplatz: 85 GB SSD

85 GB SSD zusätzliche Informationen: SSD, 1440p/60 FPS, Grafikeinstellung Ultra

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz)

Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz) Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3090 Ti oder AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti oder AMD Radeon RX 7900 XT Arbeitsspeicher: 32 GB

32 GB DirectX Version: 12

12 Speicherplatz: 85 GB SSD

85 GB SSD zusätzliche Informationen: SSD, 2160p/60 FPS, Grafikeinstellung Ultra

Grafikmodi für PS5 und Xbox Series X

Fidelty Mode: Bestmögliche Optik bei 30 Bildern pro Sekunde

Bestmögliche Optik bei 30 Bildern pro Sekunde Performance Mode: Abstriche bei der Grafik zugunsten von 60 Bildern pro Sekunde

Story: Um was geht es in Hogwarts Legacy?

Gameplay zu Hogwarts Legacy

Charaktereditor: Der eigene Zauberer oder die eigene Hexe

Der sprechende Hut: In welches Haus kommt mein Charakter?

Vor dem ersten Besuch in Hogwarts gilt es einen Zauberstab auszusuchen – das ist auch Ende des 19. Jahrhunderts schon in Mode.

Der Raum der Wünsche in Hogwarts Legacy

Kann man Hogwarts Legacy zu zweit spielen?

Wie steht es um DLCs? Und Mikrotransaktionen?





We've seen this question coming up and want to set the record straight.



There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.



— Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022

Kontroverse um J. K. Rowling