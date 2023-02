Hogwarts Legacy: Uhrzeiten für den Early-Access-Start stehen fest

Hogwarts Legacy: Um Mitternacht geht es los





The 72 Hour Early Access period for #HogwartsLegacy on console will begin on February 7th, 2023 at midnight in your region. pic.twitter.com/EHBIjnfbNq



— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023





Globally for PC players of #HogwartsLegacy the 72 Hour Early Access period will begin on February 7th at 10 AM PST/ 1PM EST. pic.twitter.com/3ESG7WNGX9



— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023

Info-Sammlung vor Release