Hogwarts Legacy: Mit Twitch Drops vier exklusive Inhalte freischalten

Hogwarts Legacy: Fünf exklusive Twitch Drops erhalten

Erstellt euch einen Warner Bros. Games Account oder loggt euch in eurem vorhandenen Account ein,

Verbindet euren Twitch-Account mit eurem Warner Bros. Games Account,

Schaut anschließend einem Twitch-Stream zu, der Hogwarts Legacy streamt und "Drops aktiviert" hat – letzteres erkennt ihr an den Tags unterhalb des Streams.

Alle 30 Minuten schaltet ihr einen von vier exklusiven Gegenständen frei – ihr könnt diese über euer Twitch-Inventar in Anspruch nehmen.

Im Spiel selbst müsst ihr euch nun mit eurem Warner Bros. Games Account einloggen und könnt die Gegenstände in Anspruch nehmen, sobald ihr die Einführungssequenz "Willkommen in Hogwarts" abgeschlossen habt.

Drachenaugenbrille mit silbernem Gestell – kosmetische Gesichtsbekleidung (30 Minuten zuschauen)

Gassenhut – kosmetische Kopfbekleidung (60 Minuten zuschauen)

Karmesinroter Blitzschal – kosmetische Halsbekleidung (90 Minuten zuschauen)

Fliederfarbenes Ensemble – kosmetisches Outfit (120 Minuten zuschauen)

Merlins Umhang – Kosmetischer Gegenstand für Umhänge und Roben (20 Minuten Avalanche Software-Stream zuschauen)





Are you ready to reap the rewards? Four exclusive #HogwartsLegacy in-game cosmetics are available with Twitch Drops from February 7th - 24th. https://t.co/v0KGkKOwIG pic.twitter.com/N8hQERO6yJ



— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 6, 2023

