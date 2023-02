Hogwarts Legacy: Häuserwahl und Zauberstab - welche Auswirkungen gibt es?

Hogwarts Legacy: So schafft ihr es in euer Haus

Kühnheit: Dieses Attribut steht für Gryffindor, dem Haus von Harry Potter, Hermine Granger oder Ron Weasley

Dieses Attribut steht für Gryffindor, dem Haus von Harry Potter, Hermine Granger oder Ron Weasley Loyalität: Dieses Attribut steht für Hufflepuff, dem Haus von Newt Scamander, Cedric Diggory oder Nymphadora Tonks

Dieses Attribut steht für Hufflepuff, dem Haus von Newt Scamander, Cedric Diggory oder Nymphadora Tonks Neugier: Dieses Attribut steht wiederum für Ravenclaw, dem Haus von Luna Lovegood, Gilderoy Lockhart oder Filius Flitwick

Dieses Attribut steht wiederum für Ravenclaw, dem Haus von Luna Lovegood, Gilderoy Lockhart oder Filius Flitwick Ehrgeiz: Dieses Attribut steht schlussendlich für Slytherin, dem Haus von Draco Malfoy, Lord Voldemort oder Merlin

Welche Auswirkungen hat die Haus-Wahl?

Zauberstab: Gibt es Unterschiede?