Hogwarts Legacy: Die besten Grafikeinstellungen für mehr FPS

Hogwarts Legacy: Vor den Einstellungen

Hogwarts Legacy: Die besten Grafikeinstellungen

Fenstermodus: Entweder Vollbild oder Vollbild-Fenstermodus

Entweder Vollbild oder Vollbild-Fenstermodus Skalierung: Nvidia DLSS oder AMD FSR 2, je nach Grafikkarte

Nvidia DLSS oder AMD FSR 2, je nach Grafikkarte Modus: Nvidia DLSS Auto oder Qualität, bei AMD FSR setzt ihr auf Qualität

Nvidia DLSS Auto oder Qualität, bei AMD FSR setzt ihr auf Qualität Frame Generation: Aktiviert, falls unterstützt

Aktiviert, falls unterstützt Nvidia Reflex Low Latency: Aktiviert, falls unterstützt

Aktiviert, falls unterstützt VSync: Aus

Aus Framerate: 60 FPS oder höher, je nach Monitor und verwendeter Hardware





In den Anzeige-Einstellung gibt es nur wenig zu beachten – ein paar Punkte solltet ihr aber trotzdem einstellen.

Wichtiger sind die Einstellungen im Menü Grafik. Hier raten wir euch zu folgenden Einstellungen und nicht zu den vom Spiel empfohlenen:



Qualität der Effekte: Hoch

Hoch Materialqualität: Hoch

Hoch Nebelqualität: Niedrig oder Medium

Niedrig oder Medium Himmelsqualität: Niedrig oder Medium

Niedrig oder Medium Laubqualität: Hoch

Hoch Nachbearbeitungsqualität: Hoch

Hoch Schattenqualität: Medium

Medium Texturenqualität: Hoch

Hoch Sichtdistanzqualität: Medium

Medium Populationsqualität: Hoch

Hoch Raytracing-Reflektionen: Aus

Aus Raytracing-Schatten: Aus

Aus Raytracing-Umgebungsverdeckung: Aus

Die Einstellungen richten sich in erster Linie an einen Rechner mit halbwegs aktueller Hardware, sprich ab einer Nvidia-Grafikkarte der RTX 2000-er Reihe oder dem entsprechenden AMD Äquivalent in einer Full-HD-Auflösung. Je nach Hardware könnt ihr natürlich bei den Einstellungen noch nachjustieren.



Auf die vom Spiel empfohlenen Einstellungen, wie bei uns die Ultra-Einstellungen, solltet ihr euch nicht verlassen. Diese können unnötigerweise viele FPS kosten.

Lediglich im Falle von Raytracing raten wir selbst bei High-End-Hardware von der Aktivierung ab. Die Optionen kosten sowieso sehr viel Performance und im Falle von Hogwarts Legacy ist der optische Sprung nur selten der Rede wert. Darüber hinaus können mit aktivierten Raytracing hin und wieder einige unschöne Grafikfehler auftreten.



Auch beim Nebel müsst ihr nicht unbedingt die höchste Einstellung wählen. Die Darstellung kostet im Zweifel sehr viele eurer kostbaren FPS, aber visuell gibt es nur bedingt Unterschiede. Hier könnt ihr problemlos die niedrigste oder mittlere Einstellung wählen und büßt so gut wie nichts bei der Atmosphäre ein.



Mehr Infos zu Hogwarts Legacy



Falls ihr selbst noch nicht am Spielen von Hogwarts Legacy seid, aber über einen Kauf nachdenkt, dann werft zuvor



An anderer Stelle verraten wir euch derweil,



Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer



