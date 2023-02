Hogwarts Legacy: Crucio, Imperio und Avada Kedavra lernen

Hogwarts Legacy: Die Unverzeihlichen Flüche lernen

Unverzeihlicher Fluch: Crucio lernen

Unverzeihlicher Fluch: Imperio lernen

Unverzeihlicher Fluch: Avada Kedavra lernen

Welche Konsequenzen hat das Wirken der Unverzeihlichen Flüche?

Mehr Tipps zu Hogwarts Legacy