Hogwarts Legacy: Alle Antworten zu Sophronias Quiz

Hogwarts Legacy: Die Antworten für Sophronias Quiz

Antworten für Runde 1:

Welches magische Tierwurden wurde vor der Einführung des Goldenen Schnatz in einem Quittich-Spiel verwendet? Der goldene Schnatzer Welcher Zaubertrank ist auch als "flüssiges Glück" bekannt? Felix Felicis Welche magischen Artefakte werden in der Geschichte der drei Brüder beschrieben? Die Heiligtümer des Todes Welcher Ball ist im Quidditch der größte? Der Quaffle Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Falsch

Antworten für Runde 2:

Welche Behörde war der Vorgänger des Zaubereiministeriums? Der Rat der Zauberer Welche Drachenart ist die kleinste? Der peruanische Viperzahn Wer gründete das Dorf Hogsmeade? Hengist von Woodcroft Der Hintertück wurde versehentlich durch die Kreuzung eines Ghuls mit welcher anderen Kreatur erschaffen? Einem Demiguise Mit welchem Zauber lässt sich ein Letifold abwehren? Patronus Von welchem Zauberer stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Gamp Wie lautet die Übersetzung des Hogwarts-Mottos? Kitze niemals einen schlafenden Drachen Welches magische Wesen ist das Einzige, welches Eier in seinem Maul produziert? Runespoor Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? Mount Greylock Was ist der mächtigste Liebestrank? Amortentia

Antworten für Runde 3:

Gegen wen starb Emmerich der Böse? Egbert der Ungeheuerliche Was für ein Foul begeht ein Jäger, wenn er den Quaffel beim Durchqueren des Tores in seiner Hand behält? Nachtarocken Welche Nebenwirkung verursacht der Biss eines Mackeligen Malaclaw? Unglück Welche Pflanze gibt einen Stinksaft ab? Mimbulus Mimbeltonia Welcher Zauberer aus dem 12. Jahrhundert erfand den Aufpäppel-Trank? Linfred von Stinchcombe Was hinterlässt der alte Zauberer ein "Der Zauberer und der hüpfende Topf" seinem Sohn? Einen Pantoffel In welcher Region der Welt ist der Snallygaster heimisch? Nordamerika Wer ist der Muggel-Ritter in "Der Brunnen des wahren Glücks"? Sir Luckless Unter welchem Namen ist die größte Kelpie der Welt auch bekannt? Ungeheuer von Loch Ness Wer war der erste Zaubereiminister? Ulick Gamp

Mehr Hilfe für Hogwarts Legacy