Hogwarts-Legacy: Gold-Guide und geheimer Händler

So verdient ihr Gold in Hogwarts Legacy

Verkauf von überzähliger Ausrüstung

Tierwesen „retten“ / züchten und „in Obhut geben“.

Quests und Beute in der Welt

Weiße Glubschaugen-Truhen



Der vermutlich wichtigste Tipp ist auch der lukrativste: Verkauft den Krempel, den ihr nicht mehr braucht. Das ist nur relevant, um genug Knete im Zauberer-Umhang zu haben – das Inventar läuft auch unheimlich schnell voll. Auch wenn ihr über die Merlin-Rätsel bereits mehr Slots habt: Bei der großen Menge an Loot habt ihr dauernd irgendwas zu verticken. Behaltet den Kram der die besten Werte hat und dreht die übrige Ausrüstung einem beliebigen Händler an.



Tierwesen züchten und Weiße Kisten

Lohnenswert, wenn auch etwas zeitaufwändiger, ist die Zucht der 13 magischen Tierwesen. Wenn ihr im Raum der Wünsche die Möglichkeit freigeschaltet habt, die magischen Tiere im Vivarium per Zuchtgehege verpaaren zu können, könnt ihr nach und nach frische Viecher nachproduzieren. Die könnt ihr dann in Hogsmeade im Laden Schnabel und Brut an die Frau bringen. Das bringt immerhin 120 Galleonen pro Tier ein – ein solider Nebenverdienst.



Bei der Erkundung der Welt werdet ihr festellten, dass wirklich überall Münzen herumliegen. Wer hier mehr absahnen möchte, muss aber nach den weißen Kisten mit den großen Glubschaugen am Schloss Ausschau halten. Um die Truhen zu öffnen müsst ihr euch außer Sichtweite mit einem Trank oder dem Desillusionierungszauber unsichtbar machen. Dann kann euch das Auge nicht erspähen und ihr kommt an den Inhalt der Truhe.



Der geheime Händler

Wer exklusiv auf der PS5 richtig absahnen möchte, muss erstmal investieren: Bei einem geheimen Händler gibt es 10% mehr Gewinn, der ist aber nicht sofort verfügbar. Zunächst müsst ihr die Questreihe „Kümmere dich um deine Angelegenheiten“ abschließen. Sie ist verfügbar, sobald ihr die Hauptquest „Charles Rockwoods Prüfung“ beendet habt. Die Aufgabe wird euch von der Hauselfe Penny gegeben, die ihr in der Nähe des Flohfeuers „Süd Hogsmeade“ treffen könnt. Zusätzlich müsst ihr 1500 Galleonen mitbringen, um die Quest abschließen zu können.



Allerdings gucken alle Nicht-PS5-Spieler in die Röhre: Die Questreihe – und damit auch der Händler – sind exklusiv auf der Sony-Konsole verfügbar. Mehr Hilfe für Hogwarts Legacy

Falls ihr neben Gold-Tipps noch bei anderen Stellen in Hogwarts Legacy ein paar hilfreiche Tipps benötigt, dann können wir euch bei folgenden Themen weiterhelfen:



Sofern ihr aber noch keine Minuten im Rollenspiel verbracht habt, dann erfahrt ihr in unserem großen Test zu Hogwarts Legacy alle Infos zu den Stärken und Schwächen.

Gold spielt bei Hogwarts Legacy ( ab 53,99€ bei kaufen ) eine wichtige Rolle: in Galleonenform sind sie die Währung für alle Ausrüstungsgegenstände, Trank-Zutaten oder Upgrades, die sich in Hogsmeade und anderen Dörfchen der Umgebung käuflich erwerben lassen. Darum ist es wichtig, seinen Zauberer-Geldbeutel immer gut gefüllt zu halten, immerhin weiß man nie so genau was man als nächstes brauchen könnte.