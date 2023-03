Hogwarts Legacy: Die bisher besten 9 Mods für das Rollenspiel

Ascendio – Verbesserte Performance

Autohomora – Schlösser automatisch öffnen

Talent Reset Potion – Endlich neu skillen

Mit der Mod Talent Reset Potion könnt endlich eure Talentpunkte recht bequem zurücksetzen. Screenshot von SpecSilentSean - Nexusmods.com

Silencio – Flohpulver-Frau verstummen lassen

Vivarium Upgrado – alle Tiere fangen

Dank Vivarium Upgrade könnt ihr nun noch mehr Tiere im Raum der Wünsche halten. Screenshot von BorisJohnsonLies - Nexusmods.com

Unlock Gear Limit Capacity – Ein unendliches Inventar

Arachnophobia Mode – Spinnen aus der Welt schaffen

Facial Hair – Ein wenig Bart muss sein

Free Fly Mod – Überall fliegen