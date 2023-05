Hogwarts Legacy: So können Xbox One-Besitzer auch ohne Zeitzauber früher spielen

Hogwarts Legacy: Mit Flohpulver nach Neuseeland





— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 1, 2023

Eigentlich istbereits Anfang Februar erschienen, bediente aber zunächst nur den PC und die aktuelle Konsolengeneration, also die Xbox Series X | S und PlayStation 5.Nach und nach kommen nun auch Besitzer anderer Plattformen in den Genuss des magischen Abenteuers: Während Nintendo Switch-Spieler noch bis zum 25. Juli warten müssen, zaubert sich Hogwarts Legacy schon morgen endlich auch auf die PlayStation 4 und. Zumindest auf der Xbox One könnt ihr allerdings einGanze zehn Stunden vor dem eigentlichen Release hier in Deutschland dürfen Xbox One-Spieler schon die Welt von Hogwarts Legacy betreten, wenn sie sich eines kleinen Tricks bedienen. Die Last-Gen-Version erscheint nämlich um Mitternacht lokaler Zeit und da man uns inbekanntlich zehn Stunden voraus ist, müsst ihr lediglich eure Xbox nach Übersee verfrachten.Zumindest im übertragenen Sinne: Ihr könnt nämlich einfach dieund dem System so euren Standort vorgaukeln. Wenn ihr in den Systemeinstellungen im Reiter „Sprache und Ort“ Neuseeland auswählt und eure Xbox One neustartet, könnt ihr Hogwarts Legacy also schonstarten – zehn Stunden vor dem eigentlich hierzulande geplanten ReleaseSobald hier in Deutschland die Geisterstunde schlägt, könnt ihr die Region eurer Konsole dann wieder zurückändern. Sowohl dieals auch dieauf der Xbox One profitieren leider nicht von diesem Trick: Auf Sonys Konsole müsstet ihr den neuseeländischen Shop bemühen und das Spiel dort kaufen, während die teurere Digital Deluxe-Version am 5. Mai um 6 Uhr morgens erscheint.Bevor ihr nun eure Xbox One bemüht, könnt ihr innoch einmal nachlesen, ob der Ausflug in die Zauberschule eigentlich den Erwartungen der Fans gerecht wird. Wer sich anlässlich deraußerdem zusätzlich mit der Kontroverse rund um Harry Potter-Autorin J.K. Rowling auseinander setzen möchte, findet bei den Kollegen von GameSpot und inweitere Informationen.