Hogwarts Legacy: Release auf PS4 & Xbox One - heute kostenlose Twitch Drops abstauben

Hogwarts Legacy: Merlins Umhang und weitere coole Gratis-Items mit den Twitch Drops einheimsen





Your opportunity to snag Merlin's Cloak is coming back! Watch @AvalancheWB play #HogwartsLegacy during Legacy Live! on May 5 at 9 a.m. PT at https://t.co/t4mVCOZktQ for at least 20 minutes to earn! pic.twitter.com/uJ8cXvOXlv



Get your wands ready! Grab the Professor Ronen Cosmetic Set by watching Legacy Live! on 5/5 at 9 a.m. PT, or by watching any streamers playing #HogwartsLegacy with Twitch Drops enabled. To obtain, you must watch for at least 30 mins per reward. Drops will be available 5/5 - 6/1. pic.twitter.com/k2NIHpgWM2



Mehr als zwei Monate sind seit dem ursprünglichen Release vonvergangen, ab heute steht das Rollenspielabenteuer aber auch Besitzern derund derzur Verfügung. Und dies feiert Entwickler Avalanche mit einer weiteren RundeJene könnt ihr in Form von kostenlosenabstauben, wenn ihr nur genügend Zeit in den Streams von Hogwarts Legacy verbringt. Und auch den exklusiven Umhang von Merlin wird es erneut geben. Was ihr tun müsst, verraten wir euch.Insgesamt sind es gleich sieben, rein kosmetische, Kleidungsstücke, die ihr über die kostenlosen Twitch Drops für Hogwarts Legacy abgreifen könnt. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob ihr auf der letzten Konsolengeneration, also einer PS4 oder einer Xbox One, oder auf den aktuellen Modellen von Sony und Microsoft, der PS5 und der Xbox Series X|S, oder dem PC zuhause seid. Die Gratis-Items lassen sich auf allen Plattformen nutzen.Auf einen der kostenlosen Gegenstände solltet ihr dabei aber ein ganz besonderes Auge werfen:, den es bislang einmalig zum Release-Stream der Entwickler aus dem Hause Avalanche über Twitch gab, wird ein weiteres Mal als Belohnung für das Schauen des Live-Streams am heutigen Abend als Belohnung zur Verfügung stehen.Die restlichensind Teil des, dazu zählen Brille, Handschuhe, ein Mantel, das darunterliegende Outfit sowie ein Schal und die passende Kopfbedeckung. Um die Items über die Twitch Drops zu bekommen, müsst ihr lediglich euerUm Merlins Umhang euer Eigen zu nennen, schaltet ihr heute Abend zum „ Legacy Live! Stream “ auf Twitch ab 18 Uhr ein und schaut für mindestens 20 Minuten zu. Das Ronen-Set bekommt ihr, wenn ihr zwischen dem 5. Mai und dem 1. Juni einem Hogwarts Legacy-Stream auf Twitch beiwohnt. Jede halbe Stunde schaltet ihr dann eines der Items frei, die ihr in euren Twitch Drops findet. Und: Mitseid ihr bestens gerüstet, wenn ihr zum ersten Mal einen Fuß in die magische Welt des Rollenspiels setzt.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer