Hogwarts Legacy: Neuer Arachnophobie-Modus macht die Zauberschule (fast) spinnenfrei

Hogwarts Legacy: Kein Kammerjäger mehr nötig





Passend zum Release vonauf der PlayStation 4 und Xbox One bekommt das Rollenspiel im Harry Potter-Universum ein frisches Update verpasst.Das enthält neben über 500 Bugfixes auch eine neue Option, über die sich vor allem Spinnen-Hasser freuen dürften: Mit demkönnt ihr die abstoßenden Achtbeiner nämlich fast vollständig aus dem Spiel verbannen und so für einen entspannteren Aufenthalt in der Zauberschule sorgen. Ein paar Einschränkungen gibt es aber.Wie die offiziellen Patch-Notes von Hogwarts Legacy verraten, verschwinden gegnerische Spinnen zwar nicht aus dem Spiel, bekommen aber einmit albernen Rollschuhen verpasst und sollen den Schrecken so entschärfen. Außerdem verlieren die Krabbler ihre langen Beine, die für Arachnophobie-Betroffenen besonders gruselig sein dürften.Darüber hinaus lassen sich kleine Spinnen, die vorher an bestimmten Stellen auf dem Boden aufgetaucht sind, mit aktivierter Option nicht mehr blicken und dekorativewerdengemacht. Das Krabbeln und Kreischen von Spinnen soll sowohl reduziert als auch entfernt werden, wobei das natürlich widersprüchlich erscheint.Wer Angst vor Spinnen hat und regelmäßig dennutzt, sollte aber aufpassen: Die Bilder der achtbeinigen Angstauslöser sind dort unverändert, also weiterhin nichts für schwache Nerven. Hogwarts Legacy ist übrigens nicht das einzige Spiel, das sich aktuell mit einem Arachnophobie-Modus brüsten darf: Auch das jüngst erschienene undkommt Spinnen-Hassern mit einer entsprechenden Option entgegen.