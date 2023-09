Hogwarts Legacy: Insider behauptet, die Entwicklung des Nachfolgers habe bereits begonnen

Hogwarts Legacy 2: Fortsetzung des Harry Potter-Rollenspiels soll bei Avalanche in Arbeit sein





Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9



— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2023

Nachdemschon zu Beginn des Jahres nicht nur Harry Potter-Fans entzückte, wurde es etwas stiller um das riesige Rollenspiel. Bis jetzt, denn angeblich ist einbereits in der Entwicklung.Vermutlich wird auch dieses Mal wiederden Zauberstab schwingen und die Zügel in die Hand nehmen. Nachdem der erste Teil des Studios einen aus kommerzieller Sicht hervorragenden Start feierte, war es wohl auch nur eine Frage der Zeit, dass wir uns aufeinstellen dürfen.Hogwarts Legacy 2 würde damit an eines deranknüpfen, doch auch auf Seiten der Kritiker wurde der Vorgänger bereits mit reichlich Lob überhäuft. Wir waren, konnte es doch vor allem mit seiner atmosphärischen Detailverliebtheit punkten. Nun behauptet Twitter-Nutzer MyTimeToShineH, diean einem Nachfolger bereits bestätigen zu können:Dabei beruft er sich auf nicht näher genannte Quellen, die zusichern würden, „dass eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy in Arbeit ist.“, wie es in dem Post heißt. Wie immer solltet ihr die Informationen mitbehandeln, denn vongibt es zumindest zum jetzigen Stand noch keine konkreten Hinweise auf ihre Echtheit.Nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung am 10. Februar hatte sich Hogwarts Legacy bereits über zwölf Millionen Mal verkauft, wobei es weltweit einen Umsatz von runderwirtschaften konnte. Eine fast schon sagenhafte Verkaufsquote von 256 Prozent, die der Titel Warner Bros. zufolge ( via Insider Gaming) zur Markteinführung hatte, spricht ebenfalls Bände. Seit Mai 2023 konnte Hogwarts Legacy allein auf der aktuellen Konsolengeneration ebenso wie auf dem PC über eine Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.So ist es also nur naheliegend, dass die Weichen für einen Nachfolger gestellt sein dürften. Ehe es aber so weit ist und wirzu Hogwarts Legacy 2 erfahren, dürften wohl noch einige weiteren in den To-Do-Listen der Gamer zu finden sein. So beispielsweise auch das jüngst veröffentlichtehaben.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer