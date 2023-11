Hogwarts Legacy: Erster Trailer zur Switch-Version zeigt die abgespeckte Grafik

Hogwarts Legacy: Merklicher grafischer Abstrich auf der Switch

Amerscheint nach einigen Verzögerungenfür die, aber mit ausführlichen Infos zur Portierung hat sich Warner Bros. Games bislang zurückgehalten. Bis jetzt, denn nun zeigt ein, wie sehr die Optik für Nintendos Handheld-Konsole angepasst werden musste.Bislang konnten lediglich PC, PlayStation- und Xbox-Spieler die wohl berühmteste Zauberschule der Welt betreten. Eigentlich sollten sich auch schon Switch-Besitzer schon lange auf den Besen schwingen dürfen, allerdings. Nun ist aber alles für denin wenigen Tagen angerichtet.Wie es die, wird Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch nicht ganz so schick ausfallen, wie die Version für die anderen Plattformen. Neben einerumfasst das außerdem reduzierte Details, eine geringere Sichtweite sowie schwächeres Anti-Aliasing. Wie es um die Bildwiederholrate steht, geht aus dem Trailer nicht hervor – es wird aber vermutlich aufhinauslaufen.Inhaltlich wird es derweil keine Änderung im Vergleich zu den anderen Versionen geben. Sprich auch auf der Nintendo Switch erhaltet ihr das komplette Action-Rollenspiel, bei dem ihr Hogwarts und das nahe Umland gegen Ende des 19. Jahrhunderts erkunden dürft. Dementsprechend braucht es auch einiges an Speicherplatz: Insgesamtwerden benötigt Im Falle eines Kaufs der physischen Version müsst ihr euch aber darauf einstellen, dass ihr einenin Kauf nehmen müsst. So gibt Warner Bros. an, dass etwa acht Gigabyte zum Release auf eure Konsole heruntergeladen werden. Ob sich das rein spielerisch lohnt, haben wir für euch übrigens