Hogwarts Legacy: Open World der Nintendo Switch-Version offenbar voller Ladebildschirme

Hogwarts Legacy: Ladebildschirm statt Spaziergang

Lange mussten sich Nintendo Switch-Spieler gedulden, aber neun Monate nach dem Release auf PC und Next Gen-Konsolen landetauch auf dem Handheld-Hybriden.Dass man beim Erleben derdes Zauber-Abenteuersmachen muss, dürfte den meisten klar sein: Erst vor wenigen Tagen, wie es um die Grafik wirklich bestellt ist. Nun ist das Spiel erschienen und neue Videos bescheinigen dem Spiel eineIn einer Technik-Analyse des YouTube-Kanals Switch Up wird die Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy genau unter die Lupe genommen. Bei einem Vergleich mit der PC-Fassung wird auf diegeschaut, damit sich Spieler, die den Kauf des Open World-Abenteuers auf der portablen Konsole erwägen, genau über die Abstriche informieren können.Doch gerade die offene Welt ist einer der größten Kritikpunkte an der Nintendo Switch-Version, denn ihr seid. An einigen Stellen, beispielsweise beim Übergang in das Zaubererdorf Hogsmeade, könnt ihr nicht einfach so weiterspazieren, sondern müsst per Knopfdruck mit einer unsichtbaren Wand interagieren, nur um anschließendAuch die Shops selbst, die ihr in den anderen Versionen ohne Weiteres durch das Öffnen der jeweiligen Tür betreten könnt, lassen sich nun erst nach dem Starren auf einen Ladebildschirm erkunden. Dürfte sich die schlechtere Grafik und die niedrige Bildrate für viele Nintendo Switch-Spieler noch recht leicht hinnehmen lassen, könnte sich dieser Umstandentpuppen.Die Kollegen von Switch Up berichten von, und das summiert sich auf Dauer natürlich. Damit Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch überhaupt läuft, hat man übrigens vor allem, die deutlich weniger detailreich ausfallen, um die Hardware der Konsole nicht zu überfordern. Falls euch jetzt zum Release der Nintendo Switch-Version ganz allgemein interessiert, was der Titel spielerisch zu bieten hat,