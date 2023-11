Hogwarts Legacy: Bei den Game Awards 2023 nicht vertreten, was einen Streamer sauer macht

Hogwarts Legacy: Streamer äußert Unverständnis über Entscheidung

Kommentare widersprechen Lirik

Eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres ist bei dennicht vertreten: Die Rede ist von, welches Anfang des Jahres für Furore sorgte. Das Action-Rollenspiel ist jedochfürnominiert worden.Der Ausflug in das virtuelle Hogwarts Ende des 19. Jahrhunderts taucht weder bei den Spielen des Jahres noch bei den besten Rollenspielen oder Action-Adventures auf. Ebenso wenig ist es beispielweise für die beste Art-Direction nominiert. Eine Entscheidung, die nicht jeder versteht und nachvollziehen kann und dementsprechendwird.Im Fokus der Debatte steht der bekannte, der kürzlich ein wenig emotional bezüglich der The Game Awards und Hogwarts Legacy wurde. "Wieso ist das nicht Teil der Liste?" fragt er, nachdem er zuvor herausstellt, warum Hogwarts Legacy eigentlich hätte dabei sein müssen. So heißt es von ihm, dass esund die meisten sehr zufrieden gewesen wären.Den kompletten Clip, in dem Lirik sehr deutlich und mit dem einen oder anderen Fuck-Ausdruck versehen seine Meinung zum Ausdruck bringt, könnt ihr euch im folgenden Reddit-Beitrag ansehen:Liriks Statement setzt vor allem die Popularität von Hogwarts Legacy in den Vordergrund, sowie den Umstand, dass ein großer Teil Harry Potter lieben würde. Womit er nicht unbedingt falsch liegt: Innerhalb kürzester Zeitund ist einer der größten Videospiel-Erfolge des Jahres.Auf Reddit , wo der Lirik-Clip geteilt wurde, werden die Aussagen des Streamers intensiv diskutiert. Grundsätzlich, so der Tenor zahlreicher Kommentare, wäre Hogwarts Legacy auf jeden Fall, aber nicht unbedingt "Spiel des Jahres"-Material. Insbesondere im Vergleich zu einemoder, die ebenfalls erfolgreich waren und im Durchschnitt sogar deutlich besser bewertet worden sind."Es ist kein besseres Rollenspiel als BG3, es ist kein besseres Open-World-Erlebnis als TotK und es ist kein besseres Film-Spiel als Spider-Man 2." schreibt beispielsweise der Nutzer sekteu. Auch andere stimmen dem zu und verweisen darauf, dass eine ausbleibende Nominierung nicht bedeuten muss, dass Hogwarts Legacy ein schlechtes Spiel sei. Es sei, um ganz oben mitzuhalten, völlig unabhängig von den Verkaufszahlen betrachtet.Publisher Warner Bros. Games dürfte eine fehlende Nominierung bei den The Game Awards 2023 hingegen nicht allzu sehr treffen. Immerhin hat man gerade erst. Zudem, mit der es vielleicht eine neue Chance auf einen großen Preis gibt.