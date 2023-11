Hogwarts Legacy: Ist dieses Jahr mit Call of Duty, God of War und mehr für die Grammys nominiert

Hogwarts Legacy und der Fünfkampf um einen Grammy 2024

Es gibt doch noch eine Chance für, einen prestigeträchtigen Preis zu gewinnen: Das Zauber-Rollenspiel wurde mit vier weiteren Videospielen für einenBei denwird Hogwarts Legacy auf jeden Fall leer ausgehen: Nicht in einer einzigen Kategorie ist das Spiel von Avalanche Software und Warner Bros. Games Entertainment vertreten., weshalb er seinen Ärger Luft verschaffte. Nun gibt es aber für Hogwarts Legacy die Möglichkeit,nach Hause zu holen.Zum 66. Mal überhaupt werden im kommenden Jahr die Grammy Awards inan verschiedene Musiker, Komponisten, Tontechniker und Produzenten vergeben. Die Preisverleihung ist hoch angesehen und gilt als eine der weltweit wichtigsten in der Musikbranche, bei dem nun zum zweiten Mal auch Videospiele bedacht werden.Den Auftakt der Videospiel-Kategoriefür ihre Arbeit an. Für die 66. Grammy-Awards sind hingegen die folgenden Videospiele samt ihrer Komponisten nominiert:Wer sich wundert, warum das letztjährige Call of Duty und das jüngste Kratos-Abenteuer auftauchen: Um für eine Grammy nominiert zu werden, musste der Soundtrackerschienen sein. Einoderkönnen demnach erst für die 67. Grammy-Awards in Betracht gezogen werden.Bis zur finalen Preisverleihung gehen übrigens noch einige Wochen ins Land: Erst am 4. Februar 2024 findet die große Show der Grammy-Awards 2024 statt, bei dem vielleicht am Ende Hogwarts Legacy triumphiert.