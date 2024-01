Hogwarts Legacy: Gruselige Hogsmeade-Quest bald für alle spielbar

Hogwarts Legacy: Bald können sich alle Spieler um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern





As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…



— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 26, 2024

Der 10. Februar markiert den Jahrestag des Releases vonund im Rahmen dieses Jubiläums haben die Entwickler etwas Besonderes geplant. Genauer gesagt wird bald ein zuvor exklusiv für PlayStation-Spieler vorbehaltener Content für alle zugänglich.Dass dies möglich sein sollte, wurde bereits im Vorfeld antizipiert, da der Deal zwischen Warner Bros. Entertainment und Sony für einewar. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels wurde nun die Katze aus dem Sack gelassen – und noch mehr angekündigt.Die exklusive PlayStation-Nebenhandlung wird von vielen Spielern als eine der atmosphärischsten und ungewöhnlichsten beschrieben, weshalb es umso spannender für alle anderen Fans des Potterverse-RPGs werden könnte, wenn sie bald auch für die Xbox-Konsolen, Switch und PC verfügbar sein wird. In der Quest „Kümmere dich um deine Angelegenheiten“ (oder auf Englisch: Mind your own business)– sowohl optisch, also auch bezüglich der Vorkommnisse.Im Zaubererdorf Hogsmeade nahe des Hogwarts-Schlosses gibt es einen verlassenen Laden, in dem es spuken soll. Diesem gilt es, auf den Grund zu gehen; was dort genau vor sich geht, wollen wir hier natürlich nicht spoilern, aber nach abgeschlossener Quest bekommt ihrund von hier aus Gegenstände zu verkaufen.Ein bisschen müssen sich Nicht-PlayStation-Zocker aber noch gedulden, bevor sie sich den questtitelgebenden Angelegenheiten widmen können, denn direkt zum 10. Februar werden die Inhalte noch nicht für alle veröffentlicht. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal hieß es lediglich, dass es „“ passieren soll. Allerdings seien auch „zusätzliche Updates und Features“ geplant.Das magische RPG konnte im letzten Jahr trotz der den Release begleitenden Kritiken an Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling einige Erfolge einfahren. Es rangiert unter anderem in denauf Steam; außerdemim Jahr 2023.