Suicide Squad statt Hogwarts Legacy: Das Zukunftsmodell von Warner Bros.

hat turbulente 14 Monate hinter sich: Nachdemwie zu erwarten einschlug wie eine Bombe, sprengte sichbei seinem kürzlichen Release selbst in die Luft.Einer der größten Gründe für diese Diskrepanz ist nicht, dass jeder Harry Potter liebt und keiner die Antihelden-Truppe mag, sondern die unterschiedlichen Spielkonzepte: Klassischer Singleplayer vs.. Warner Bros. scheint die Verkaufszahlen allerdings sehr unterschiedlich zu bewerten, denn in Zukunft will man noch deutlich stärker in die zweite Kategorie investieren und dafürDie Neuigkeit stammt frisch von der Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom Konferenz, bei der Warner Bros Discovery Executive JB Perette über die Zukunft des Unternehmens sprach. Demnach wolle man aus den, die nach dem Erfolg von Hogwarts Legacy und dem Misserfolg von Suicide Squad die Games-Sparte von Warner Bros. durchrüttelten,– wenn auch anders als erwartet.„Unser Geschäft ist historisch betrachtet sehr AAA-Konsolen-basiert. Das ist ein tolles Geschäftsmodell, wenn man einen Hit wie Harry Potter hat, dann sieht das Jahr großartig aus. Aber wenn man so einen Release nicht hat, oder bedauerlicherweise haben wir auch Enttäuschungen – wir haben Suicide Squad dieses Quartal veröffentlicht, das nicht so stark war – dann macht es das sehr unbeständig“, so Perette.Aus diesem Grund wolle man sich zwar weiter auf die vier Haupt-Franchises –– konzentrieren, allerdings nicht wie bei Hogwarts Legacy als Singleplayer-Erfahrungen, sondern indem man sich „im Mobile- und Multi-Plattform-Free-to-Play-Bereich verbreitert, was uns einen besseren und durchgängigeren Fluss an Einnahmen geben könnte.“Obwohl man sich zuletzt noch– dasist, sondern den normalen Vollpreis kostet, sich aber mit seinem Live-Service-Geschäftsmodell und Mikrotransaktionen– will Warner Bros. noch deutlich stärker in diesen übersättigten Markt investieren. Bleibt abzuwarten, ob eine solche Strategie aufgeht –