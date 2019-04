Shadowgate: Neuauflage des Adventure-Oldies für PS4, Xbox One und Switch erschienen - 4Players.de

Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4) Screenshot - Shadowgate (PS4)

Zojoi, General Arcade und Abstraction Games haben die bereits für Android, iOS und PC erhältliche Neuauflage des Adventure-Oldies Shadowgate am 10. April 2019 auch für Xbox One sowie am 11. April für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store PlayStation Store und eShop schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche.Spielbeschreibung des Herstellers: "Shadowgate ist eines der bekanntesten und beliebtesten Adventure-Spiele aller Zeiten. Mit seinem fantastischen atmosphärischen Soundtrack, den gefährlichen Orten, unzähligen Rätseln und mehr Arten, einen grausamen Tod zu sterben, als man je für möglich hielt, hat das Spiel schnell Fans gefunden. Als die 'Saat der Prophezeiung' wagst du dich tief ins Innere der Burg, in der Hoffnung, das Böse darin zu besiegen - den gefürchteten Meisterhexer.Das legendäre Adventure-Spiel wurde von Grund auf neu gestaltet und bietet jede Menge neue knifflige Rätsel, zahlreiche neue Räume mit atemberaubenden handgemalten 2D-Grafiken sowie mehr Objekte zum Interagieren.Diese neue Konsolenversion basiert auf dem komplett überarbeiteten Remake vom originalen Shadowgate und verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche und ein intuitives radbasiertes Befehlssystem mit Symbolen, um den Spielern auf ihrer Reise zu helfen." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Story Trailer