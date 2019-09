Encased: Early-Access-Start des von Fallout, Divinity und Baldur's Gate inspirierten Sci-Fi-Rollenspiels - 4Players.de

Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC)

Das 2018 via Kickstarter finanzierte Sci-Fi-Rollenspiel Encased von Dark Crystal Games und Black Tower Entertainment ist am 26. September 2019 in den Early Access auf Steam und GOG gestartet, wo es aktuell mit zehn Prozent Launch-Rabatt (22,49 Euro statt 24,99 Euro) heruntergeladen werden kann. Die Vorabphase soll zirka neun Monate dauern. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 88 Prozent von 152 Reviews positiv. Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,4 von fünf Sternen.Die Macher selbst schreiben über ihr auch für Konsolen angekündigtes Spiel: "Encased ist ein isometrisches Rollenspiel in einem postapokalyptischen Sci-Fi-Raum. Es wurde von den ersten beiden Fallout Games, Divinity: Original Sin, Baldur's Gate and weiteren inspiriert.Unser Team besteht aus erfahrenen Entwicklern, von denen einige an der Entwicklung von Spielen wie Divinity: Original Sin Enhanced Edition und Divinity: Original Sin 2, Age of Decadence, Life is Feudal: Forest Village und anderen beteiligt war und bietet Ihnen jetzt an der C.R.O.N.U.S. Corporation beizutreten. Tauchen Sie tief in das nichtlineare Abenteuer ein und erkunden Sie mysteriöse Ruinen der verlorenen Zivilisation.Encased ist ein offenes CRPG, dass die Erforschung fördert und nicht nur alte Fans, sondern auch Neueinsteiger anspricht. Als eine Art Hommage an die besten Spiele des Genres zielt es nicht nur darauf ab, ihre wesentlichen Aspekte zu nutzen, sondern auch das Genre weiter zu verbessern und zu entwickeln.Erstelle Waffen, Rüstungen und verbessere sie, wenn du in dieser postapokalyptischen Welt überleben willst. In verlassenen Labyrinthen und Einrichtungen der Vorfahren nach mysteriösen Artefakten suchen und diese nutzen - jedes Relikt hat einzigartige Eigenschaften. Welche Eigenschaften? Tragen Sie und finde es selbst heraus.Stelle die Bewohner der Wüste ein, überrede oder bedrohe sie, damit sie deiner Sache folgen. Nutzen Sie ihre Fähigkeiten für sich selbst oder andere. Schließen Sie sich den Reihen des Neuen Komitees an, das versucht die alte Welt wiederaufzubauen, den Freiheitskämpfern der Republik der Karminhöhen, der Kirche die jeden versucht zu seinem Glauben zu bekehren, den Raidern der Phalanx oder dem Kshatriya-Militärorden. Alle Fraktionen sind unterschiedlich und haben ihre eigene einzigartige Vision. Hilf einer Fraktion alle zu dominieren, sie alle zu zerstören oder sei einfach nur ein einsamer Wolf.Encased verwendet keine Klassen. Das vielseitige System von Fähigkeiten und Attributen ermöglicht es Ihnen den Charakter so anzupassen wie Sie möchten.Zeigen Sie Ihre taktischen Fähigkeiten in einem rundenbasierten Kampf mit mehreren Arten von Feinden. Gehen Sie in Deckung, benutzen Sie verschiedene Arten von Waffen und Munition, stellen Sie Fallen auf oder kommen Sie ihnen in Ihrer Power-Rüstung nahe und geben Sie ihnen einen Eindruck von Ihrer provisorischen Keule! Die Ruinen der verlorenen Zivilisation sind voller Feinde, mutierten Wildtieren bis hin zu alten Kampfrobotern. Sie müssen verschiedene Taktiken anwenden um verschiedene Feinde zu überwinden.Machen Sie dank der atemberaubenden zufälligen Begegnungen Ihr eigenes einzigartiges Abenteuer: Schaffe eine unangreifbare Festung aus einem abgestürzten Flugzeug, gewinne Gladiatorenspiele, entkomme dem Labyrinth des Todes oder stehle mysteriöse Kiste aus einem Straßenauto.Und denk daran, die Spielwelt wird auf Ihre Aktionen reagieren. Rette eine Siedlung vor dem Angriff der Raider und finde neue vertrauenswürdige Freunde, oder wende dich ab und beende das Leben der Überlebenden und Plündere Ruinen. Die Wahl liegt bei Ihnen."Letztes aktuelles Video: Early Access Spielszenen-Trailer