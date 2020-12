Encased: Sci-Fi-Rollenspiel findet Publisher (Koch Media)

Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC)

Dark Crystal Games arbeitet mittlerweile mit Koch Media an der Fertigstellung und der Veröffentlichung von Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG . Die Koch Media Gruppe wird den weltweiten Launch des Spiels im Jahr 2021 auf PlayStation 4, Xbox One sowie PC innerhalb eines ihrer Publishing-Labels (z.B. Deep Silver oder Ravenscourt) unterstützen.Die Inspirationsquellen von Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG sind u.a. die ersten beiden Fallout-Teile, Divinity: Original Sin und Baldur's Gate. Das Spiel setzt auf ein klassenloses Charaktersystem, rundenbasierte Kämpfe, nicht-lineare Entscheidungen und viele Überraschungen in der Spielwelt.Dark Crystal Games: "Schließen Sie sich den Reihen des Neuen Komitees an, das versucht die alte Welt wiederaufzubauen, den Freiheitskämpfern der Republik der Karminhöhen, der Kirche die jeden versucht zu seinem Glauben zu bekehren, den Raidern der Phalanx oder dem Kshatriya-Militärorden. Alle Fraktionen sind unterschiedlich und haben ihre eigene einzigartige Vision. Hilf einer Fraktion alle zu dominieren, sie alle zu zerstören oder sei einfach nur ein einsamer Wolf."Das postapokalyptische Sci-Fi-Rollenspiel befindet sich seit September 2019 im Early Access . Die Rückmeldungen der Nutzer sind bisher "sehr positiv" (82% von 874 Nutzerreviews sind positiv)."Vom ersten Tag der Entwicklung an hat sich Encased als unabhängiges Projekt weiter entwickelt, das mit unseren eigenen Ressourcen und der Unterstützung der großartigen Kickstarter-Community entstanden ist. Die Partnerschaft mit Koch Media wird unsere kreative Freiheit bewahren und uns dabei helfen, das Spiel einem großen Publikum auf der ganzen Welt zu präsentieren. Encased wird nun mit vollständiger Sprachausgabe und zusätzlicher Sprachlokalisierung ausgestattet sein und zeitgleich für PC, Xbox One und Play Station 4 erscheinen. Wir freuen uns darauf, dieses Abenteuer nun einem viel größeren Publikum weltweit näher bringen zu können", sagt Vyacheslav Kozikhin, Creative Director bei Dark Crystal Games.Mario Gerhold, International Marketing Director bei Koch Media, erklärt: "Encased passt perfekt in unser Portfolio und zu unserer weltweiten Expertise im Publishing von RPGs. Unser Team hier in München arbeitet bereits mit Hochdruck hinter den Kulissen und wir freuen uns darauf, schon bald mehr Informationen über das Spiel und die Einbindung von Encased in unsere Multi-Label-Strategie zu veröffentlichen."Letztes aktuelles Video: Early Access SpielszenenTrailer