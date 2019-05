Xenon Racer: Erstes Inhaltsupdate und PC-Demo stehen zur Verfügung - 4Players.de

Für Xenon Racer ist das erste von drei (kostenlosen) Inhaltsupdates erschienen. Es umfasst eine winterliche Umgebung mit drei neuen Rennstrecken und ein weiteres Rennteam. Das nächste Update (Juni) wird mehrere Anpassungsoptionen hinzufügen, zum Beispiel zusätzliche Felgen und Lackierungen. Im Juli folgt das dritte Update mit einer weiteren Umgebung, mehreren Strecken sowie einem neuen Fahrzeug. Darüber hinaus wurde die Nintendo-Switch-Version aktualisiert. Sie bietet fortan einen Performance- und Qualitätsmodus sowie weitere Verbesserungen bei der Stabilität. Last but not least ist auf Steam eine Demo des futuristischen Arcade-Rennspiels veröffentlicht worden.Letztes aktuelles Video: Content Update 1