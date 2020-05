Nimbatus - The Space Drone Constructor: Drohnen-Editor als Vorgeschmack auf die Vollversion

Der Drohnen-Editor aus Nimbatus - The Space Drone Constructor ist als alleinstehendes Spiel (kostenlos) via Steam veröffentlicht worden. Der "Drone Creator" soll Spielern einen Vorgeschmack auf die Vollversion geben, die am 14. Mai erscheinen wird. Man kann Drohnen aus über 75 Teilen, Werkzeugen und Waffen, die physikbasiert miteinander interagieren, zusammensetzen. Im Testgelände können die Drohnen auch ausprobiert werden. Acht Tutorials stehen zur Verfügung. Den Download findet ihr hier Die Weltall-Drohnenbausimulation Nimbatus - The Space Drone Constructor (PC, Mac und Linux) wird am 14. Mai 2020 den Early Access auf Steam hinter sich lassen. In dem zweiten Spiel von Stray Fawn aus Zürich (Niche - A Genetics Survival Game) können die Spieler eigene Drohnen aus Hunderten von Teilen zusammenbauen und damit prozedural generierte Galaxien erkunden. Alles kann komplett zerstört werden, entweder im Sandbox-Modus oder im storybasierten Survival-Modus, in dem die Ressourcen begrenzt sind. Dabei können Drohnen entweder vom Spieler kontrolliert werden oder sich mithilfe von Logik- und Sensor-Komponenten autonom bewegen. Selbstständige Drohnen können es mit den Konstrukten anderer Spieler in verschiedenen Arenen aufnehmen und in Multiplayer-Modi wie Sumo, Catch, Rennen und Brawl die Leaderboards erklimmen. Die Vollversion von Nimbatus zählt über 140.000 Wunschlisten-Einträge.Letztes aktuelles Video: Drone Creator Launch Trailer