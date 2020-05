Nimbatus - The Space Drone Constructor: Weltall-Drohnenbausimulation lässt den Early Access hinter sich

Am 14. Mai 2020 hat Stray Fawn Studio ( Niche ) seinen Weltraum-Drohnen-Baukasten Nimbatus - The Space Drone Constructor für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 21. Mai ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,59 Euro statt 16,79 Euro). Zudem ist mit dem Nimbatus - Drone Creator nach wie vor ein kostenloser Vorgeschmack möglich. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 599 Reviews positiv).Der Hersteller schreibt: "In Nimbatus müssen Spieler Drohnen aus hunderten von Teilen zusammenbauen, die nach physikalischen Prinzipien funktionieren, und in einer zerstörbaren Galaxie ums Überleben kämpfen. Dabei kann entweder in frei einem Sandbox-Modus gespielt werden, oder in einem storybasierten Survival-Modus. Man kann auch Drohnen programmieren, um sie in Kampfmodi wie Sumo oder Catch gegeneinander antreten zu lassen!"Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview