The Architect: Paris: Die Neugestaltung der französischen Hauptstadt kann beginnen

Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC) Screenshot - The Architect: Paris (PC)

Am 30. September 2021 haben die französischen Entwickler Enodo Games ihr architektonisches Gestaltungsspiel The Architect: Paris für PC veröffentlicht und den Early Access nach sieben Monaten offiziell beendet . Der Download via Epic Games Store GOG und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, kostet je nach Plattform und Rabatt zwischen 12,66 Euro und 14,90 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "In The Architect: Paris können Spieler in 27 Bezirken jedes Gebäude, egal wie essenziell für die Pariser Stadtlandschaft, nach der eigenen Fantasie oder mithilfe der zahlreich verfügbaren architektonischen Stile umgestalten und die Stadt der Lichter nach ihren Vorstellungen formen. Paris kann sich dabei in eine Wirtschaftsmetropole, eine mittelalterliche Stadt oder gar in eine Sci-Fi-inspirierte, futuristische Stadt verwandeln. Angehende Architekten können historische und moderne Designs in einer detailliert simulierten Stadt mischen, um eine individuelle und authentische Version von Paris zu erschaffen.Aufgrund vielfachen Wunsches der Community hat Enodo Games einen Karrieremodus voller Projekte und Herausforderungen hinzugefügt. Dieser Modus gilt ebenfalls als Tutorial, um Spielern die Grundlagen des Spiels beizubringen, bevor sie im Sandboxmodus ihre Kreativität unbegrenzt ausleben können. Die weiteren Karrieremodus-Aufgaben stellen die Spieler vor ähnliche Herausforderungen wie den echten Bürgermeister von Paris.Außerdem fördert The Architect: Paris den Community-Gedanken, denn Spieler können die Kreationen anderer in ihr eigenes Spiel importieren. Neue Architekten können sich von neuen Bauprojekten oder ikonischen Gebäuden also entweder inspirieren lassen oder diese sogar direkt in ihr eigenes Paris integrieren. Entwürfe können anderen Spielern direkt zur Verfügung gestellt werden. The Architect: Paris ist außerdem offen für Mods.""Wir sind stolz darauf, dass unser Aufbauspiel den Spielern die Freiheit gibt, in die Rolle eines Architekten zu schlüpfen und Paris neu zu entwerfen. Seit dem Early Access im Februar haben wir neue Features entwickelt, von denen wir hoffen, dass sie den Spielern weltweit gefallen werden", so Jean-Baptiste Reynes, CEO von Enodo Games. "Wir zählen sehr auf das Feedback unserer Community und haben daher den völlig neuen Karrieremodus im Spiel eingebaut. Er fügt neue Herausforderungen hinzu und hilft den Spielern, die verschiedenen verfügbaren Tools in den Griff zu bekommen, bevor sie in den freien Sandboxmodus eintauchen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer