Baldur's Gate 3: Gerücht: Befindet sich bei Larian Studios (Divinity: Original Sin) in Entwicklung - 4Players.de

Die Larian Studios bereiten eine Ankündigung eines Spiels mit einer "3" im Titel vor. Basierend auf der Studio-Geschichte wären Divinity 3 oder Divinity: Original Sin 3 möglich. Allerdings ist in den Metadaten der Website bzw. des im Hintergrund laufenden MP4-Videos des Schriftzugs ein anderer Titel aufgetaucht, und zwar Baldur's Gate 3. Im Copyright-Layer sind zudem "Wizards of the Coast", "Baldur's Gate", "Dungeons & Dragons" sowie der Untertitel "Gather Your Party" entdeckt worden.Bereits im Oktober 2018 gab es erste Gerüchte über die Entwicklung des dritten Teils (wir berichteten), welche die Larian Studios damals lapidar dementierten, aber zugleich alle Türen offen ließen. Es bleibt abzuwarten, wann die Larian Studios ihr neues Projekt ankündigen werden, aber allzu lange sollte es nicht mehr dauern.Darüber hinaus arbeitet das belgische Team bereits an dem Taktik-Ableger Divinity: Fallen Heroes . Ihr letztes Spiel war Divinity: Original Sin 2 zum Test der Konsolen-Fassung ).