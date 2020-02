Baldur's Gate 3: Early-Access-Version wird den ersten Akt und fünf Origin-Charaktere enthalten

Bei der großen Präsentation von Baldur's Gate 3 ist der Early-Access-Plan bekräftigt worden. In der sich in Entwicklung befindlichen Vorabfassung werden der erste Akt und fünf Charaktere mit Origin-Geschichten, die stellenweise in der PAX-Demo zu sehen waren, enthalten sein. Man wird als Wyll (Human Warlock), Shadowheart (Half-elf Cleric), Lae'zel (Githyanki Fighter), Gale (Human Wizard) oder Astarion (Elven Vampire Spawn, Rogue) spielen oder die soeben genannten Charaktere in seine Party aufnehmen können. Origin-Charaktere sind vorgefertigt (Rasse, Klasse etc.) und haben eine eigene Hintergrundgeschichte - wie in Divinity: Original Sin 2 . Es wird aber auch die Möglichkeit geben, eigene Charaktere zu erstellen.Laut der PC Gamer werden folgende Klassen und Archetypen in der Early-Access-Version zur Auswahl stehen: Fighter (Battle Master, Eldritch Knight), Wizard (Evocation, Abjuration), Rogue (Arcane Trickster, Thief), Ranger (Hunter, Beast Master), Cleric (Life, Light, Trickery) und Warlock (Fiend, Great One).Während auf der Investorenkonferenz von Hasbro der Early-Access-Launch von Baldur's Gate 3 noch auf dieses Jahr datiert wurde, wollten die Larian Studios sich nicht explizit auf einen Release-Zeitraum äußern, aber die Demo machte den Eindruck, dass Ende 2020 durchaus möglich wäre.Divinity: Original Sin 2, das letzte Spiel des Studios, soll massiv von dem Early Access und den Rückmeldungen der Spieler profitiert haben, erklärten die Entwickler . "Wenn man Divinity: Original Sin 2 vor dem Early Access und nach dem Early Access betrachtet, dann wäre es [ohne Early Access] nie so gut gewesen. Deshalb wollen wir bei diesem Spiel die Vorgehensweise beibehalten", sagte Swen Vincke von den Larian Studios.