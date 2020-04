Baldur's Gate 3: Entwicklung verzögert sich; Early Access aber weiter für 2020 geplant

First New York Times interview was not exactly about what I would've imagined, but it does bring some good news: While we're slowed down, development on BG3 keeps on progressing and we still expect EA this year https://t.co/BvT7qCQD2V



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) April 21, 2020

Auch die Larian Studios bekommen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren: Wie PC GamesN berichtet, hat Studioleiter Swen Vincke gegenüber der New York Times eingeräumt, dass die Pandemie rund um SARS-CoV-2 dazu geführt hat, das man das Tempo bei der Entwicklung des Rollenspiels Baldur's Gate 3 hat drosseln müssen. Da die meisten Mitarbeiter im Home Office tätig sind, erreicht man laut seinen Worten derzeit lediglich 70 bis 80 Prozent der sonst üblichen Produktionskapazitäten.Zwar gab es bisher ohnehin noch kein konkretes Releasedatum, doch kann man davon ausgehen, dass der ursprünglich angedachte Termin unter diesen Umständen nicht eingehalten werden kann. Via Twitter unterstrich Vincke allerdings, dass er sich sein erstes Interview mit der New York Times zwar anders vorgestellt habe, aber zumindest versichern könne, dass die Arbeiten an Baldur's Gate 3 weitergehen und man daher noch in diesem Jahr mit einer Veröffentlichung im Early Access rechnen dürfe.Letztes aktuelles Video: Opening Cinematic