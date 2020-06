Baldur's Gate 3: D&D Live 2020: Ausführliche Präsentation mit Spielszenen; weitere Verbesserungen benannt

"Der Erzähler, der Spieler durch das Spiel führt, spricht nun im Präsens und in der zweiten Person.

Es wurden einige Änderungen am Initiativ-System vorgenommen. Vorheriges Gameplay zeigte die sogenannte 'Side Initiative', die überarbeitet wurde. Charaktere mit einer ähnlichen Initiative werden zu Kampfbeginn automatisch gruppiert, was es den Spielern ermöglicht, neue Kombinationen auszuprobieren und Angriffe besser zu organisieren. Die anderen Charaktere und Gegner werden individuelle Initiative haben.

Vincke hat außerdem erstmalig das Inspirations-System gezeigt. Inspirations-Punkte ermöglichen es den Spielern, einen Würfel erneut zu rollen - eine sehr wichtige Möglichkeit, die zwischen Leben und Tod entscheiden kann. Spieler können diese Punkte während des Spiels als Belohnung erhalten.

Reaktion der Umgebung auf den Spieler: Vincke hat in seiner Präsentation einen selbst kreierten Charakter gespielt und gezeigt, wie die Welt auf diesen reagiert. Je nach Charakter und getroffenen Entscheidungen in der Vergangenheit variieren die Reaktionen und Erfahrungen."

Beim diesjährigen D&D-Live-Event ist auch Baldur's Gate 3 ausführlich präsentiert worden. Game Director Swen Vincke als Frontmann der Larian Studios demonstrierte die Fortschritte der letzten Monate, neue Inhalte und einige Veränderungen, die das Team seit der PAX East 2020 an dem Rollenspiel vorgenommen hat - einige Veränderungen basieren auf dem Feedback der Community. Während der Präsentation durften die Zuschauer auch einige Entscheidungen treffen. Sie konnten entscheiden, ob Vincke in das Unterreich (Underdark) hinabsteigt oder es mit dem Hobgoblin Dror Ragzlin aufnimmt.Folgende Neuerungen und Verbesserungen wurden ebenfalls thematisiert:Baldur's Gate 3 soll im August 2020 in den Early Access auf PC (Steam) und Stadia starten, sofern die Covid-19-Einschränkungen die Entwicklung nicht zu sehr beeinträchtigen. Mehr Informationen zum Inhalt und dem Datum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.