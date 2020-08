Baldur's Gate 3: Early-Access-Phase beginnt Ende September und ein verlockendes Gehirn vom "Panel from Hell"

Anzahl der Kämpfe: 80 in BG3 EA vs. 22 in DOS2 EA

Anzahl an Dialog-Zeilen: 45.980 in BG3 EA vs. 17.600 in DOS2 EA

Anzahl an Charakteren: 596 in BG3 EA vs. 142 in DOS2 EA

Anzahl an Zaubern/Aktionen: 146 in BG3 EA vs. 69 in DOS2 EA

Während des heutigen Livestreams "Panel from Hell" haben die Larian Studios angekündigt, dass Baldur's Gate 3 am 30. September 2020 für PC und Stadia im Early Access starten wird. Im Zuge des Panels haben Swen Vincke und seine Gäste (Chris Perkins, Adam Smith und Geoff Keighley) auch über die Early-Access-Inhalte gesprochen.Die zum Early Access verfügbaren Klassen und Rassen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Larian bestätigte jedoch, dass die Spieler zu Beginn des Early Access zwischen fünf Origin-Charakteren oder einem eigens erstellten Charakter wählen können. Die fünf Charaktere sind: Astarion (Elf/Vampire Rogue), Gale (Human Wizard), Lae'zel (Githyanki Warrior), Shadowheart (Half-Elf Cleric) und Wyll (Human Warlock). Mehr Charaktere werden im weiteren Verlauf der Entwicklung (nach dem Early Access-Start) folgen.Die nachfolgenden Zahlen geben einen Überblick, der den Umfang von Baldur's Gate 3 Early Access (BG3 EA) im Vergleich zu Divinity: Original Sin 2 Early Access (DOS2 EA) verdeutlichen soll:Swen Vincke demonstrierte außerdem, inwieweit sich die Entscheidungen auf das Spiel auswirken werden, sei es in Dialogen oder in Begegnungen mit der Umgebung. Dadurch soll auch die Early-Access-Version großen Wiederspielwert bieten."Nicht nur für die Spieler selbst, sondern auch für ihre Begleiter, die Charaktere, denen sie auf ihrem Weg begegnen werden und der Welt, die sie umgibt. Einfacher ausgedrückt: 'gut' oder 'böse' zu spielen wird Spielern eine komplett unterschiedliche Spielerfahrung bieten, mit vielen verschiedenen Twists und daraus resultierenden variierenden Zwischensequenzen", erklären die Entwickler.Außerdem wurde beim "Panel From Hell" die "Lobotomie-Szene" gezeigt. Während die Spieler versuchen den Nautiloid unter Kontrolle zu bekommen, finden sie eine Leiche, deren Hirn offen liegt. Das Gehirn nimmt Kontakt mit den Spielern auf und bittet sie, es zu befreien. Die Spieler können entscheiden, ob sie sich die Hände schmutzig machen und das Gehirn aus dem Schädel nehmen wollen. Entscheidet man sich dafür, wird man schnell feststellen, dass das vermeintliche Gehirn in Wahrheit ein gefangener "Intellect Devourer" ist. Diese Kreaturen ernähren sich vom Intellekt anderer und übernehmen die Kontrolle über die Körper ihrer Opfer - im Namen der Gedankenschinder.Darüber hinaus ist der zweite Teil des CGI-Spielintros enthüllt worden, der aber nur wenig Neues zeigt. Die Spieler werden ihre Reise in Avernus beginnen, der ersten Ebene der Hölle. Avernus ist ein zentraler Punkt des im letzten Jahr veröffentlichen D&D-Abenteuer-Moduls "Abstieg nach Avernus" (Descent into Avernus) und wird gemeinsam mit vielen anderen Regionen, eine Rolle in Baldur’s Gate 3 spielen. In "Abstieg nach Avernus" wird die Stadt Elturel in die Hölle hinab gezogen und obwohl sie gerettet werden konnte, wirft das Ereignis und seine Auswirkungen einen Schatten auf die Geschehnisse in Baldur's Gate 3.