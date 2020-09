Baldur's Gate 3: Cinematics, Stadia Crowd Choice und Twitch-Integration

In einem heute veröffentlichten Community-Update zu Baldur's Gate 3 gehen die Entwickler (Larian Studios) auf die bereits im Early Access enthaltenen Cinematics sowie Stadia Crowd Choice und die Twitch-Integration ein."Dank einem Mix aus Performance Capture und adaptiven Kameras kann das Spiel auf den von Spielern gewählten Charakter reagieren, egal ob im Single- oder Multiplayer. Die Streaming-Integration erlaubt es dabei auch Zuschauern, die das Spiel nicht besitzen, einen Einfluss auf die Reise ihres Streamer-Charakters zu haben. Die damit gewonnene Interaktivität stellt einen großen Sprung von den in Divinity: Original Sin enthaltenen 'Schere-Stein-Papier'-Multiplayer-Interaktionen dar. Baldur's Gate 3 enthält 1,5 Millionen Wörter und vollständig cineastisch inszenierte Dialoge."Cinematic Director Jason Latino erklärt: "Du erzählst deine eigene Geschichte und wir inszenieren sie für dich. Wir holen die Kamera aus ihrer Perspektive über den Spielern und runter in das Drama, dort wo die Action ist. Ich kenne kein anderes Early Access-Spiel, das Cinematics auf diesem Level umgesetzt hat. Viele Spiele, die Cinematics hinzufügen, müssen sich für die Umsetzung etwas verkleinern. Das wollten wir nicht.""Das heute veröffentlichte Community Update #6 - Multiplayer & Cinematics geht im Detail darauf ein, wie die Cinematics mit der von den Spielern erzählten Story im Early Access vereinbart werden und thematisiert ebenso, wie Multiplayer-Interaktionen sowohl innerhalb und außerhalb des Spiels gehandhabt werden. Dabei bekommen Interessierte eine gute Vorstellung, wie weit das Studio seit Divinity: Original Sin in 2014 gekommen ist."Letztes aktuelles Video: Breaking down Multiplayer Cinematics in Baldurs Gate 3 Update 6"Sofern vom Streamer aktiviert, nimmt das Crowd Choice-Feature für Stadia die YouTube-Zuschauer mit auf ihr Abenteuer. Die Stadia-Zuschauer können abstimmen und der Streamer erhält direkt die Ergebnisse in Prozent. Dem Streamer bleibt es überlassen, ob sie der Meinung ihrer Zuschauer folgen, oder ihren eigenen Weg gehen wollen.""Die Twitch-Integration gibt den Zuschauern die Möglichkeit, über die Antwort innerhalb eines Spieldialogs abzustimmen. Streamer und Zuschauern wird dann das Ergebnis in Prozent im Spiel angezeigt. Es ist dem Streamer überlassen, ob er dem Willen seiner Community folgt. Darüber hinaus können Zuschauer mit dem Overlay interagieren und nützliche Informationen wie das Inventar des Spielers, Charakterbogen, Skills und ausgewählte Zauber einsehen."Baldur's Gate 3 wird am 30. September 2020 für PC und Stadia in den Early Access starten.