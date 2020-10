Baldur's Gate 3: Der generische "Standard-Charakter", EULA-Quatsch und erste Hotfixes

Fixed a crash related to using rush-type actions

Fixed a crash related to the target camera

Fixed a crash in character creation

Fixed a crash during dialogs

Fixed overlapping items inside the inventory views

Fixed "Pickup" and "Pickup And Add To Wares" inside containers

Fixed a player assignment issue when someone would leave from a full multiplayer party. The leftover character can now be assigned correctly.

Fixed an issue with summons showing up as regular companions

Fixed an issue where players could not ready up when other players joined the lobby

Fixed being able to move immovable objects

Fixed multiplayer combat connectivity issues

Fixed a crash at the end of Early Access content while playing multiplayer

Fixed a crash when talking to Halsin in multiplayer

Fixed a crash when returning to main menu from a dialog

Fixed a crash when arriving in main menu related to corrupted savegames

Fixed a startup crash related to integrated graphics

Fix for crash related to showing a move preview with an AoO when in combat.

Fix for crash related to surfaces requiring concentration.

Fix for crash related to drag and drop of items in the trade inventory.

Gale's Scroll of Resurrection is now correctly added to the player's inventory.

Seit dem Early-Access-Start von Baldur's Gate 3 auf PC und Stadia haben die Larian Studio drei Hotfix-Patches veröffentlicht , die hauptsächlich Absturzursachen und Probleme bei der Multiplayer-Konnektivität in Kämpfen aus der Welt geschafft haben. Probleme mit der RTX 3080 wurden ebenfalls behoben, weil die Entwickler das Rollenspiel bisher nicht selbst auf dieser Grafikkarte testen konnten, aber die Early-Access-Community half. Ansonsten wird hervorgehoben, dass Overlays (Steam oder Discord) die Performance beeinträchtigen könnten und die Vulkan-API zu Abstürzen führen könnte (Lösung: Unstellung auf DirectX 11 im Launcher). Weitere Patches sind in Arbeit.Die Entwickler sammeln im Early Access auch Daten der Spieler in anonymisierter Form. Das erste Ergebnis der Daten-Auswertung betrifft die Charakter-Erstellung. Das Team aus Belgien hat die beliebtesten Auswahlmöglichkeiten bei der Charakter-Erstellung verwendet und auf dieser Basis einen neuen Charakter erstellt - und das generische Ergebnis hat sie überrascht. Sie hatten vielmehr eine Art "Frankenstein" aufgrund der zahlreichen Gestaltungsoptionen erwartet.Larian Studios: "Wir dachten, unser Analysesystem würde nicht funktionieren! Wir haben es überprüft. Es funktioniert. Glückwunsch. Ihr habt im Grunde den standardmäßigen 'Vault Dweller' gemacht. Was zum Teufel, Leute. Wir haben euch dämonische Augen, Hörner und sogar Schwänze [als Auswahlmöglichkeiten] gegeben. Wir sind zutiefst enttäuscht. Werdet verrückt. Wir haben hart daran gearbeitet! (...) Wir lieben jedoch alle Charaktere unserer Spieler und wir werden bald mehr Einsichten teilen." Die Datensammlung kann im Launcher übrigens abgeschaltet werden.Außerdem verweisen die Entwickler auf einige Passagen in der Endnutzerlizenzvereinbarung bzw. auf das "Kleingedruckte" ganz am Ende ( Details ). Darüber hinaus sollte man keine Geschäfte mit "feigen, höllischen oder eldritschen Kreaturen" machen.Hotfix #1Hotfix #2Hotfix #3Letztes aktuelles Video: Early Access Der Einstieg