Baldur's Gate 3: Early Access: Launch-Rückblick, Spielertode, Gale und Rückzug des ersten Patches

"Es gibt auffällig viele Tode in der Gegend, in der Spieler das erste Mal auf Gale treffen. Eigentlich ist dies eine friedliche Begegnung, allerdings können Spieler in Baldur's Gate 3 jede friedliche Begegnung in einen Kampf verwandeln. Dies legt nahe, dass Spieler Gale mit Absicht in einen Kampf verwickelt haben.

Gale ist übrigens 333.757 Mal gestorben.

Gale ist außerdem tödlicher als andere Gruppenmitglieder. Er hat viermal mehr Gegner getötet als jeder andere NPC im Spiel.

Schattenherz ist dagegen die einzige Gefährtin, die häufiger gestorben ist als der Spielercharakter selbst.

Das Eulenbärjunges hat 5717 Spieler auf dem Gewissen.

Genau 4000 Spieler sind gestorben, weil sie Oger und Grottenschrats unterbrochen haben.

Wer an der Absturzstelle bei dem verletzten Gedankenschinder gestorben ist, ist in guter Gesellschaft mit 3753 anderen Spielern."

