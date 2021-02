Baldur's Gate 3: Viertes großes Update angekündigt; Spielstand-Reset möglich

Noch vor dem geplanten Livestream am 17. Februar zum aktuellen Entwicklungsstand von Baldur's Gate 3 haben die Larian Studios erste Infos zum kommenden Update bekannt gegeben. Dies soll in Kürze erscheinen und relativ groß ausfallen. Dass es durchaus einige Veränderungen mit sich bringen wird, deutet die Tatsache an, dass alte Spielstände nicht weiter verwendet werden können.Allerdings wollen die Entwickler nach Aussagen von DualShockers den Nutzern die Wahl lassen, die alte Version weiterzuspielen und dadurch den Fortschritt zu behalten. Wer allerdings die neuen Features des Updates nutzen möchte, wird sich wohl oder übel von seinem Spielstand verabschieden müssen.Wer bei der alten Version bleiben möchte, sollte entsprechende Vorkehrungen vornehmen und das Spiel in der Steam-Bibliothek mit der rechten Maustaste anklicken, dort "Eigenschaften" auswählen und sich anschließend dem BETA-Reiter widmen. In der dortigen Liste hat man die Wahl, welche Beta man nutzen möchte. Will man seinen Spielstand behalten, soll man Patch3 auswählen.Bleibt nur die Frage, wie es bei Stadia laufen soll, sobald das Update auch über Googles Streamingservice ausgerollt wird. Das Rollenspiel befindet sich auf beiden Plattformen derzeit im Early Access.Letztes aktuelles Video: Community Update 11 Inspiration Freedom Pacifism