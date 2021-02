Baldur's Gate 3: Patch 4 mit den Druiden veröffentlicht

Wie die Larian Studios mitteilen, wurde der kürzlich angekündigte Patch 4 veröffentlicht, der als bisher größtes Update u.a. die Klasse des Druiden einführt und sowohl verbesserte Zwischensequenzen als auch Dialoge sowie ein leicht entschärftes Würfelsystem bieten soll. Das in der Welt von Dungeons & Dragons angesiedelte Rollenspiel befindet sich immer noch im Early Access für den PC; es gibt noch keinen konkreten Release-Termin.Die Druiden können sich in acht Gestalten mit jeweils eigenen Stärken verwandeln: Deep Rothé, Katze, Rabe, Dire Wolf, Dachs, Spinne, Eisbär und Aberrant. Sie dürfen ebenfalls zwischen zwei "Circles" als Subklassen wählen: Circle of the Land (zusätzliche Kraft je nach Umgebungstyp) oder Circle of the Moon (stärkere Tierformen). Die vorhandenen Sprachaufnahmen und die narrative Komplexität der Druiden sollen in etwa auf dem Niveau der anderen Klassen sein. Außerdem werden sich die Umgebung und die anderen Charaktere wohlmöglich anders verhalten, wenn sie einem Druiden gegenüberstehen.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids