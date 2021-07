Baldur's Gate 3: Panel From Hell 3 mit Patch-5-Details und einem Live-Action-Rollenspiel

Die Larian Studios werden das fünfte Early-Access-Update von Baldur's Gate 3 beim "Panel From Hell 3" vorstellen. Im Gegensatz zum letzten Early-Access-Update (Druide) soll das nächste Update vornehmlich "bestehende Elemente verändern" und nicht so viele neue Systeme hinzufügen. "Es ist ein Update, das sich auf viele der Rückmeldungen konzentriert, die wir bekommen haben", sagte Larian-Chef Swen Vincke gegenüber GameSpot . "Es ist mehr auf Features als auf neue Inhalte fokussiert.""Seit der Veröffentlichung von Patch 4 im Februar haben die Entwickler auf Hochtouren daran gearbeitet, einen Großteil des Spieler-Feedbacks zu implementieren, das seit dem Start des Early Access im Oktober 2020 gesammelt und analysiert wurde", heißt es in der Pressemitteilung.Das Panel from Hell 3 findet am 08. Juli 2021 um 20:00 Uhr statt. Darüber hinaus ist das Panel der Schauplatz des ersten LarPG (Larian-LARP-ARG). Unter dem Titel "Twitch Plays: A Most Noble Sacrifice" werden echte Schauspieler wie auch amateurhafte, aber talentierte Personen (Entwickler) an einem Live-Event teilnehmen ( offizielle Website Twitch )."Das Publikum vor den Bildschirmen übernimmt die Kontrolle der Party und wird sie durch eine Reihe kniffliger Rätsel und tödlicher Fallen manövrieren müssen, um am Ende einen Gegenstand von unvorstellbarem Wert zu bergen. Das Event wird live von Burg Gravensteen, in Belgien, übertragen."Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids