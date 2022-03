Baldur's Gate 3: Gnome als spielbare Figuren bestätigt

Baldur’s Gate 3 befindet sich momentan noch in der Early-Access-Phase und wird laut Aussagen des Entwicklers Larian Studios keinen Full-Release im Jahr 2022 mehr erhalten (wir berichteten). Während das Team noch fleißig an der Finalisierung des Titels werkelt, vermissen Fans sehnlichst ein bestimmtes spielbares Volk im Rollenspiel. Es handelt sich hierbei um das Volk der Gnome, die auch schon in früheren Serien-Teilen zur Verfügung standen. Bis vor kurzem hat sich Larian Studios nicht darüber geäußert, ob Gnome Teil des Spiels sein werden.Dank eines kleinen Ausrutschers von Swen Vincke, dem CEO der Larian Studios, ist bekannt geworden, dass die kleinen Illusionisten auf jeden Fall noch hinzugefügt werden. Während eines Vortrags auf der GDC 2022 (via PC Gamer ) sprach Vincke über die Vielfalt der Körperformen und die Schwierigkeit, verschiedene Körperbauten in Spielen mit einer Vielzahl von Fantasy-Rassen zu implementieren. Währenddessen hatte er scheinbar vergessen, dass Gnome noch auf der Liste der nicht angekündigten Features steht: "Dieses Spiel unterstützt eine ganze Reihe von Spielerrassen, richtig? Und ich werde Ihnen einige Beispiele für Probleme nennen, mit denen wir zu kämpfen haben. Man kann als Mensch spielen, und man kann als Gnom spielen...“ Dass ausgerechnet der CEO des Entwicklerstudios ein Geheimnis vor der Presse ausplaudert, hatte sicherlich niemand erwartet. Leider war er nicht bereit, weitere Details dazu zu verraten.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids