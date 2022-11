Baldur's Gate 3: Release in 2023 ist sehr wahrscheinlich

Baldur's Gate 3: Releasetermin könnte bald verraten werden

Überraschungen für Akt 1 geplant

Wann erscheint Baldur's Gate 3? Eine Frage, die sich viele Fans stellen, denn immerhin ist das Rollenspiel schon seit über zwei Jahren im Early Access. Jetzt gibt es endlich eine offizielle Antwort.Im Rahmen eines Blogeintrags auf Steam, der ein neues Panel From Hell ankündigt, geben die Larian Studios auch ein kleines Update zum Releasetermin. Zwar wird es in diesem Jahr nichts mehr, aber für 2023 befindet sich die Entwicklung auf einem guten Weg.Aktuell, so die Entwickler weiter, sind Akt 2 und Akt 3 von Baldur's Gate 3 in der internen Playtesting-Phase angekommen. Hier wird die Story bereits auf Herz und Nieren gestet, damit sich am Ende alles auf einem einheitlich hohen Niveau befindet.Ausgehend davon heißt es, dass ein Release der Vollversion von Baldur's Gate 3 durchaus realistisch ist. Ein ausführliches Update zum Thema Releasetermin wird es im Dezember geben, sobald das nächste Panel From Hell ausgestrahlt wurde. Vielleicht gibt es dann sogar bereits einen festen Termin.Wer bereits viele Stunden in die Early Access-Version von Baldur's Gate 3 gesteckt hat und Akt 1 fast schon nicht mehr sehen kann, der soll zum Release ebenfalls überrascht werden. Ins Detail gehen die Entwickler nicht, aber es soll mit der Vollversion auch neue Erfahrungen im ersten Teil der Story geben.Für das restliche Jahr 2022 liegt der Fokus jedoch erst einmal auf Patch 9. Eine ausführliche Vorstellung der Inhalte wird es ebenfalls im Dezember geben, wenn die neuste Ausgabe des Livestream-Formats Panel From Hell stattfindet. Ein genauer Termin zum Panel soll schon bald bekanntgegeben werden.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids