Baldur's Gate 3: Neues Video kündigt die Rückkehr zweier Fan-Lieblinge an

Baldur's Gate 3: Die Wiedererweckung zweier Fan-Lieblinge

Ein Releasetermin ist nah

In wenigen Tagen finden die Game Awards 2022 statt und neben den nominierten Spielen , wird sich auch Baldur's Gate 3 auf der großen Bühne präsentieren. Dies bestätigten die Entwickler mit einem neuen Teaser-Video.Der einminütige Clip weist jedoch nicht nur auf die bevorstehende Preisverleihung hin, sondern liefert zugleich einen spannenden Vorgeschmack auf das, was während der Show voraussichtlich enthüllt wird: Die Rückkehr von Minsk und Boo.Der Teaser zeigt eine Statue, die zu Ehren von Minsk und seinem treuen Hamster-Begleiter Boo auf dem Marktplatz von Baldur's Gate aufgestellt wurde. Doch etwas stimmt nicht: Drumherum sind Schreie von panischen Menschen zu hören und aus dem Nichts trifft eine magische Fähigkeit die Statue, deren Augen aufeinmal anfangen zu leuchten.Mehr verrät der Teaser noch nicht, denn die Auflösung wird es erst im Rahmen der Game Awards 2022 geben. Wann die Live-Veranstaltung stattfindet und wie ihr zusehen könnt , verraten wir euch in einer separaten News.Als sehr wahrscheinlich gilt jedoch, dass Minsk und Boo auch in Baldur's Gate 3 ihren Auftritt erhalten werden. Denn die Statue ist eigentlich keine Statue, sondern es handelt sich dabei um die versteinerte Version der beiden Charaktere. Im Rahmen der Comic-Reihe Legends of Baldur's Gate wird erklärt, wie die beiden auf den Marktplatz gelandet sind und um welchen Angriff es sich handelt, der in dem Moment der vermeintlichen Wiedererweckung stattfindet.Ob Minsk und Boo in Baldur's Gate 3 erneut der Heldentruppe beitreten oder lediglich einen anderen Nebenauftritt erhalten, bleibt jedoch derweil noch abzuwarten.Neben Minsk und Boo könnte noch eine weitere große Neuigkeit zu Baldur's Gate 3 während der Game Awards enthüllt werden: Der Releasetermin des Rollenspiels. Schon vor einigen Wochen kündigten die Larian Studios an , dass sich die Entwicklung auf einem guten Weg befindet.Zu dem Zeitpunkt versprach man, dass es im Dezember ein Update zum Thema Veröffentlichung geben wird. Es wäre also passend, dass die Entwickler die große Bühne der Game Awards nutzen möchten, um so viele Spieler wie möglich zu erreichen.Aktuell befindet sich Baldur's Gate 3 noch im Early Access und wird stetig mit neuen Updates versorgt. Noch im Dezember soll der große Patch 9 erscheinen, dessen Inhalte aber spätestens erst am 14. Dezember enthüllt werden . An dem Mittwoch veranstalten die Larian Studios ein neues Panel from Hell, um über die aktuelle Entwicklung von Baldur's Gate 3 zu informieren.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids