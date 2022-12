Baldur's Gate 3: Neuer Trailer bestätigt Release für 2023

Baldur's Gate 3: Trailer zeigt die Rückkehr zweier Bekannter

Die Spatzen haben es ja bereits in letzter Zeit von den Dächern gepfiffen , aber nun ist es auch offiziell: Der Releasetermin von Baldur's Gate 3 steht. Zumindest der Monat ist eingrenzt.Wer auf einen Release im Frühjahr 2023 gehofft hat, wird aber schnell enttäuscht. Die Vollversion von Baldur's Gate 3 soll, sofern alles nach Plan verläuft, im August 2023 erscheinen. Auf einen Tag wollten sich die Larian Studios noch nicht festlegen.Während der Game Awards 2022 haben die Entwickler aber nicht nur den Releasemonat verraten, sondern wie zuvor angekündigt auch einen neuen Trailer präsentiert. Der gewährt unter anderem einen kleinen Einblick in spätere Story-Abschnitte des Rollenspiels, die Besitzer der Early Access-Version noch nicht spielen können.Damit aber nicht genug, denn die Entwickler hatten noch eine weitere kleine Überraschung parat. Neben Minsk und seinem treuen tierischen Begleiter Boo wird mit Jaheira noch ein weiterer Charakter aus den früheren Serienteilen in Baldur's Gate 3 einen Auftritt haben.Darüber hinaus zeigt der Trailer einige Kampfszenen und, dass ihr euch vor Mimics auf jeden Fall fürchten solltet. Die gierigen Schatztruhen können unvorsichtige Abenteurer schnell mal verschlingen.Der Game Awards-Trailer kündigt zu guter Letzt noch eine Collector's Edition von Baldur's Gate 3 an. Die schlägt mit stolzen 259,99 Euro zu Buche und enthält die folgenden Dinge:Wer Interesse hat, kann die Collector's Edition bereits jetzt über die Spielwebseite vorbestellen.Auf noch mehr Infos zum Spiel selbst müsst ihr zudem nicht mehr lange warten. Bereits am 14. Dezember wird es ein neues Panel from Hell geben, bei dem die Entwickler unter anderem auf das nächste große Update für die Early Access-Version von Baldur's Gate 3 eingehen werden.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids