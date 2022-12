Baldur's Gate 3: Neue Klasse Paladin mit Patch 9 veröffentlicht

Baldur's Gate 3: Der Paladin vorgestellt

Weitere Neuerungen in Patch 9

Die Early Access-Version von Baldur's Gate 3 geht einen weiteren Schritt nach vorne: Entwickler Larian Studios veröffentlichte Patch 9 für die Vorab-Version des Rollenspiels. Mit an Bord ist eine neue Klasse.Der Paladin gesellt sich zu den bisher schon 10 verfügbaren Klassen und ist dabei in erster Linie der gewohnte Ritter, der für Recht und Ordnung steht. Spielern wird es aber möglich sein, den Paladin auf Abwege zu bringen. Darüber hinaus enthält Patch 9 noch weitere Verbesserungen für Baldur's Gate 3.Nachdem zuletzt der Barde das Klassenangebot von Baldur's Gate 3 erweiterte, steht nun der Paladin vor der Tür. Die Klasse muss sich dabei zu Beginn für einen von zwei Orden entscheiden: Entweder folgt ihr der Hingabe oder den Weg der Alten. In beiden Fällen versteht sich die ritterliche Klasse als rechtschaffen, die nichts Böses tut oder die Natur beschützt.Im Laufe des Spiels könnt ihr diesen Grundsätzen stets treu bleiben oder aber euch für einen alternativen dritten Weg entscheiden. Verletzt ihr nämlich absichtlich oder unabsichtlich eure Bekenntnisse, könnt ihr euch dem Oathbreaker anschließen und eine neue Unterklasse freischalten.Setzt ihr das um, dann spielt ihr danach einen Paladin, der von seinem heiligen Weg abgekommen ist und deutlich drastischer zu Werke geht. Unter anderem kann er fortan dämonische Fähigkeiten einsetzen, die einem rechtschaffenen Paladin nicht zur Verfügung stehen.Neben dem Paladin bringt Patch 9 für Baldur's Gate 3 auch eine Levelerhöhung. Ab sofort könnt ihr bis Stufe 5 aufsteigen und somit stärkere Zauber freischalten. So können Magier nun etwa auf den mächtigen Feuerball zurückgreifen, um Feinden ordentlich einzuheizen.Darüber hinaus implementieren die Entwickler ein überarbeitetes Reaktionssystem. In den Kämpfen wird euch nun in bestimmten Situationen angezeigt, ob ihr eine zusätzliche Kampfhandlung ausführen wollt. Dies kann beispielsweise ein Gelegenheitsangriff sein, wenn ein Gegner an euch vorbeiläuft. Ob ihr die Aktion ausführt oder nicht, liegt aber ganz bei euch.Welche Änderungen es sonst noch mit Patch 9 gibt, erfahrt ihr in den umfangreichen Patch Notes auf Steam. Bis zum Release der Vollversion von Baldur's Gate 3 dauert es derweil aber noch einige Monate. Im August 2023 soll das Rollenspiel offiziell für den PC erscheinen . Eine Umsetzung für die Konsolen erfolgt erst später.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids