Baldur's Gate 3: PS5-Ankündigung & Release-Termin im neuen Trailer

Baldur's Gate 3: Frischer Trailer - Ab dem 31. August auf PC & PS5

Die Editionen von Baldur's Gate 3 im Überblick

Collector's Edition

digitale Version der Baldur's Gate 3 Deluxe Edition

Aufkleber-Set

Kampf-Diorama "Gedankenschinder gegen Drow" (25 Zentimeter groß)

Hardcover-Artbook mit 160 Seiten

Stoffkarte von Faerun

Charakterbögen für D&D-inspirierte Originalcharaktere

Larvenschlüsselring aus Metall

Magic: The Gathering-Boosterpack

W20-Würfel aus Metall mit Gravierungen inklusive Ingame-Version

Echtheitszertifikat

Deluxe Edition

Barden-Lieder-Paket

exklusiver Ingame-Würfel-Look

Abenteurertasche mit Items für den Start

digitaler Download des Soundtracks, Artbooks und der D&D-Charakterbögen

72 Stunden früherer Zugang zum ersten Akt von Baldur's Gate 3

Maske des Gestaltwandlers, mit der ihr eure Rasse und das Aussehen jederzeit ändern könnt

Umhang des Roten Prinzen

Laute des Barden von Merryweather

Nadel des geächteten Schurken

Zweispitz der Meeresbestie

Gemälde von Rivellon

Die Larian Studios kündigen mit einem neuen Trailer an, dass das Rollenspielim August nicht nur für den PC, sondern auch dieerscheint.Dies gab man auf dem erst kürzlich abgehaltenen State of Play-Event nun bekannt. Außerdem wurden neben dem Veröffentlichungstermin und der neuen Plattform, auf der Baldur's Gate 3 gespielt werden kann, auch die Inhalte der verschiedenen Editionen des RPGs verraten.Am 31. August diesen Jahres soll es endlich soweit sein und Baldur's Gate 3 sowohl für die PlayStation 5 als auch natürlich auf dem PC das Licht der Welt erblicken. Dann könnt ihr entweder alleine oder gemeinsam mit euren Freunden in die Story des Rollenspiels eintauchen, was sowohl Online mit bis zu vier Spielern oder an einem Bildschirm im Couch-Koop für bis zu zwei Spieler möglich sein soll.Neben der Bestätigung der Plattformen und des Release-Termins zeigt der Trailer noch einmal, wohin es mit Baldur's Gate 3 gehen soll. So stellt man uns etwa Gegenspieler Ketheric Thorm näher vor, weitere sollen dann im Verlauf der kommenden Wochen folgen. Außerdem dürfen wir einen Blick auf einige Gameplay-Elemente hinsichtlich des Kampfes und des Settings des Spiels riskieren.Dank verschiedener Auswahlmöglichkeiten, was die Klasse, Rasse und eure ganz persönliche Geschichte betrifft, soll das mit Spannung erwartete RPG für jeden Spieler ein ganz eigenes Abenteuer darstellen. Zuletzt wurde beispielsweiseZusätzlich zu dem Release-Termin enthüllen die Larian Studios noch, mit welchen Inhalten die verschiedenen Editionen von Baldur's Gate 3 im August für die PS5 aufwarten. Dabei ist sowohl von einer seit heute vorbestellbaren Collector's Edition, als auch von der Deluxe Edition die Rede, die wir euch im Folgenden noch einmal genauer vorstellen. Entscheidet ihr euch für den Kauf einer der beiden besonderen Ausgaben, erhaltet ihr in jedem Fall einen 72 Stunden früheren Zugang zum Spiel.Käufer der Collector's Edition erhalten darüber hinaus alle Inhalte der Deluxe-Variante:Außerdem wartet ein Paket aus digitalen Gegenständen, die anangelehnt sind:Baldur's Gate 3 läuft auf dem PC bereits seit einiger Zeit in der Early Access-Phase. Diese verlässt der Titel, wenn er im August des Jahres dann gemeinsam mit der PS5-Version erscheint. Wer aber schon jetzt Lust hat, das Rollenspiel auszuprobieren, kann so bereits einige Monate früher einen Blick auf den Titel werfen. Zuletzt kündigte ein weiteres Video an,Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids